Τίγρεις και Αετοί έζησαν για τρεις μήνες την πιο συναρπαστική περιπέτεια της ζωής τους στον Άγιο Δομίνικο. Απέδειξαν πως μπορούν να επιβιώσουν ακόμα και στις πιο αντίξοες συνθήκες, αναμετρήθηκαν στους πιο σκληρούς στίβους μάχης, ξεπέρασαν τον ίδιο τους τον εαυτό και κέρδισαν τον τίτλο του Survivor.

Τώρα ήρθε η ώρα το παιχνίδι να μπει στην τελική του ευθεία. Οι δύο εβδομάδες που ακολουθούν θα είναι γεμάτες εξελίξεις και ανατροπές μέχρι το τέλος.

Καθημερινά αγωνίσματα, απρόσμενες αποχωρήσεις, μάχες που κρίνονται στον πόντο και στρατηγικές που προσαρμόζονται στα νέα δεδομένα θα μας οδηγήσουν στον μεγάλο τελικό την Πέμπτη 12.12 στις 21.00 στον ΣΚΑΪ.

Μπορεί όλοι τους να είναι Survivors όμως ο νικητής θα είναι μόνο ένας και σε αυτόν θα φτάσουμε μέσα από μία νέα διαδικασία! Οι 11 Survivors που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στον Άγιο Δομίνικο θα αποχωρούν σταδιακά από τα αντίστοιχα Συμβούλια, ωστόσο δεν θα φεύγουν από το Νησί. Θα παραμένουν έχοντας ένα πολύ σημαντικό ρόλο. Θα παρευρίσκονται σε όλα τα Συμβούλια, θα γνωρίζουν ό,τι συμβαίνει και φτάνοντας στην τριάδα η γνώμη τους θα αποκτήσει άλλη βαρύτητα.

Οι 8 Survivors που θα έχουν αποχωρήσει θα ψηφίσουν τον ένα παίκτη που θα περάσει κατευθείαν στον μεγάλο τελικό! Οι άλλοι δύο Survivors θα δώσουν ένα μεγάλο αγώνα για τη δεύτερη θέση του τελικού. Οι δύο που θα προκριθούν θα αναμετρηθούν σε τρεις αγώνες μέσα από τους οποίους θα αναδειχθεί ο μεγάλος νικητής του φετινού Survivor. Ποιος θα καταφέρει να σηκώσει το τρόπαιο και να πάρει το μεγάλο έπαθλο των 100.000 ευρώ;

Πηγή: skai.gr

