«Και γιατί δεν τον κάνεις μπλοκ;» - Το απολαυστικό βίντεο με τις influencer γιαγιάδες που έγινε viral

«Να σου πω όταν κάνω shadow κάποιον θα το βλέπει; - Και γιατί δεν τον κάνεις μπλοκ;»  

Influencer γιαγιάδες εν δράσει: Το απολαυστικό βίντεο που έγινε viral 

Influencer γιαγιάδες εν δράσει… Viral έχει γίνει το απολαυστικό βίντεο του οργανισμού visit.ionian.islands με δύο γιαγιάδες influencers να έχουν τις... σοσιαλμιντιακές τους ανησυχίες.

«Να σου πω όταν κάνω shadow κάποιον θα το βλέπει; - Και γιατί δεν τον κάνεις μπλοκ;» αναφέρουν μεταξύ άλλων οι δυο ηλικιωμένες σε άψογη social media διάλεκτο.

«When she said “DM me’’» είναι η λεζάντα του βίντεο. Το βίντεο με τις σπαρταριστές ερμηνείες των δυο γιαγιάδων έχει ήδη πάνω από 5.000 «μου αρέσει». 

TAGS: Influencer γιαγιά ηλικιωμένες
