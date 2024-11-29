Influencer γιαγιάδες εν δράσει: Το απολαυστικό βίντεο που έγινε viral 

Influencer γιαγιάδες εν δράσει… Viral έχει γίνει το απολαυστικό βίντεο του οργανισμού visit.ionian.islands με δύο γιαγιάδες influencers να έχουν τις... σοσιαλμιντιακές τους ανησυχίες.

«Να σου πω όταν κάνω shadow κάποιον θα το βλέπει; - Και γιατί δεν τον κάνεις μπλοκ;» αναφέρουν μεταξύ άλλων οι δυο ηλικιωμένες σε άψογη social media διάλεκτο.

«When she said “DM me’’» είναι η λεζάντα του βίντεο. Το βίντεο με τις σπαρταριστές ερμηνείες των δυο γιαγιάδων έχει ήδη πάνω από 5.000 «μου αρέσει».

Πηγή: skai.gr

