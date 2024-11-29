Λογαριασμός
My Style Rocks: Gala Red Carpet Reunion - Δείτε το trailer

Διαγωνιζόμενες από την 7η σεζόν επιστρέφουν στην πασαρέλα του ως μοντέλα για τις φετινές fashionistas - Εντυπωσιακές εικόνες στις οθόνες μας

My Style Rocks

Το My Style Rocks φέρνει σήμερα στις οθόνες μας τις πιο εντυπωσιακές εικόνες μέσα από το Gala Red Carpet Reunion! Διαγωνιζόμενες από την 7η σεζόν επιστρέφουν στην πασαρέλα του ως μοντέλα για τις φετινές fashionistas!

Δείτε το trailer:

Η ανάθεση που έχει γίνει έχει ως εξής:
Κατερίνα Πεφτίτση – Νατάσα Βελιανίτη
Νικολέτα Κυριακίδου – Δήμητρα Ζαφειρακοπούλου
Σέβη Παπανίκου – Φωτεινή Μπαρνασά
Έλλη Μπαλτά – Σιμόν Σέρβου
Σοφία Χριστοδούλου – Νικολίνα Νικολούζου
Μαρία Παπαγρηγορίου – Βασιλική (Μπι) Τρανούλη
Άννα Παπαχρήστου – Ζέτα Θεοδωροπούλου
Βανέσσα Μιχαηλίδη – Ανδριάνα Παναγιώτου

My Style Rocks

My Style Rocks

Οι διαγωνιζόμενες θα πρέπει να επιμεληθούν αλλά και θα βαθμολογηθούν για δύο outfit, το δικό τους και της καλεσμένης τους. Πώς θα λειτουργήσουν οι μεταξύ τους ισορροπίες;

Στα παρασκήνια η Νικολέτα ενημερώνει τις υπόλοιπες διαγωνιζόμενες πως η συνεργασία με την Δήμητρα δεν πήγε καλά και πως θα βάλει ό,τι ρούχα θέλει εκείνη! Τι συνέπειες μπορεί να έχει κάτι τέτοιο στη βαθμολογία της;

My Style Rocks

My Style Rocks

Μόλις ολοκληρωθούν οι εμφανίσεις μία σημαντική ανακοίνωση περιμένει τις διαγωνιζόμενες. Ποια fashionista θα κερδίσει τα 2.500 ευρώ της εβδομάδας;

MY STYLE ROCKS
Καθημερινά στις 16.30

