Το My Style Rocks φέρνει σήμερα στις οθόνες μας τις πιο εντυπωσιακές εικόνες μέσα από το Gala Red Carpet Reunion! Διαγωνιζόμενες από την 7η σεζόν επιστρέφουν στην πασαρέλα του ως μοντέλα για τις φετινές fashionistas!

Δείτε το trailer:

Η ανάθεση που έχει γίνει έχει ως εξής:

Κατερίνα Πεφτίτση – Νατάσα Βελιανίτη

Νικολέτα Κυριακίδου – Δήμητρα Ζαφειρακοπούλου

Σέβη Παπανίκου – Φωτεινή Μπαρνασά

Έλλη Μπαλτά – Σιμόν Σέρβου

Σοφία Χριστοδούλου – Νικολίνα Νικολούζου

Μαρία Παπαγρηγορίου – Βασιλική (Μπι) Τρανούλη

Άννα Παπαχρήστου – Ζέτα Θεοδωροπούλου

Βανέσσα Μιχαηλίδη – Ανδριάνα Παναγιώτου

Οι διαγωνιζόμενες θα πρέπει να επιμεληθούν αλλά και θα βαθμολογηθούν για δύο outfit, το δικό τους και της καλεσμένης τους. Πώς θα λειτουργήσουν οι μεταξύ τους ισορροπίες;

Στα παρασκήνια η Νικολέτα ενημερώνει τις υπόλοιπες διαγωνιζόμενες πως η συνεργασία με την Δήμητρα δεν πήγε καλά και πως θα βάλει ό,τι ρούχα θέλει εκείνη! Τι συνέπειες μπορεί να έχει κάτι τέτοιο στη βαθμολογία της;

Μόλις ολοκληρωθούν οι εμφανίσεις μία σημαντική ανακοίνωση περιμένει τις διαγωνιζόμενες. Ποια fashionista θα κερδίσει τα 2.500 ευρώ της εβδομάδας;

MY STYLE ROCKS

Καθημερινά στις 16.30

Πηγή: skai.gr

