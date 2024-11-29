Super Bowl: «Κλείδωσαν» οι καλλιτέχνες που θα εμφανιστούν φέτος στη σκηνή του σόου

Το επερχόμενο pregame του Super Bowl LIX υπόσχεται να είναι μια μοναδική μουσική εμπειρία με επικεφαλής μια σειρά από κορυφαίους καλλιτέχνες. Θα εμφανιστούν ο πολυβραβευμένος τραγουδιστής και τραγουδοποιός Τζον Μπατίστ, ο διάσημος μουσικός της τζαζ Τρομπόνε Σόρτι, η σπουδαία soul τραγουδίστρια Ledisi και η βραβευμένη με Grammy Λόρεν Ντέιγκλ.

«Είναι τιμή μας που συνεργαζόμαστε με το φετινό pregame lineup για να γιορτάσουμε την πλούσια μουσική κληρονομιά της Νέας Ορλεάνης και ολόκληρης της πολιτείας», δήλωσε ο Seth Dudowsky, επικεφαλής του τμήματος μουσικής στο NFL. «Το Super Bowl είναι μια σπάνια στιγμή που ενώνει τους οπαδούς σε όλο τον κόσμο και οι φετινοί καλλιτέχνες θα μεταφέρουν την ενέργεια, την ψυχή και τους ζωντανούς ήχους της πόλης σε μια παγκόσμια σκηνή, καθώς ξεκινάμε το Super Bowl LIX με μια αξέχαστη γιορτή».

Η επιλογή των καλλιτεχνών δεν είναι τυχαία. Όλοι τους έχουν στενούς δεσμούς με τη Νέα Ορλεάνη και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της μουσικής σκηνής της πόλης. Ο Μπατίστ θα τραγουδήσει τον εθνικό ύμνο, ο Σόρτι και η Ντέιγκλ θα συνυπάρξουν στη σκηνή για το «America the Beautiful» ενώ η Ledisi θα ερμηνεύσει το «Lift Every Voice and Sing», σύμφωνα με το Variety.

Ο βραβευμένος με Πούλιτζερ ράπερ Κέντρικ Λαμάρ θα εμφανιστεί ως επικεφαλής στο HalfTime Show του Super Bowl LIX, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 9 Φεβρουαρίου 2025 στη Νέα Ορλεάνη όπως ανακοίνωσαν νωρίτερα φέτος η National Football League, η Roc Nation και η Apple Music.

