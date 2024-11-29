Τελική ευθεία πριν την Ένωση και οι Κίτρινοι έχασαν την ασυλία. Αυτομάτως και χάρη στην προηγούμενη εμπειρία, όλοι υπέθεταν ότι οι τρεις μονομάχοι θα ήταν ο Γιάννης, η Γεωργία και ο Mike, υπολόγιζαν όμως χωρίς τον Συριανό «ξενοδόχο». Ο Μιχάλης λίγο πριν βγει υποψήφιος εμφάνισε το ξεχασμένο τοτέμ της Ekaterina, το οποίο τον έστειλε στην Ένωση.

Η εξέλιξη αυτή αυτομάτως σήμαινε ότι ο Νίνο θα μπει στην τριάδα των υποψηφίων. Αυτό δεν άρεσε καθόλου στην Βίκυ η οποία ξέσπασε σε κλάματα και χαρακτήρισε με άσχημο τρόπο τον Mike. «Δεν υπάρχει πιο ύπουλος» είπε συγκεκριμένα.

Σαν να μην έφταναν αυτά, η Ελένη χάρισε την ατομική της ασυλία στον Γιάννη Ρηγάκη, στέλνοντας ουσιαστικά στην δοκιμασία τον Νίνο απέναντι στην Γεωργία. Εκεί η παίκτρια παρότι πάλεψε για αρκετή ώρα, δεν κατάφερε τελικά να κερδίσει τον αρχηγό της ομάδας της και ήταν εκείνη που αποχώρησε.

