Τελική ευθεία πριν την Ένωση και οι Κίτρινοι έχασαν την ασυλία. Αυτομάτως και χάρη στην προηγούμενη εμπειρία, όλοι υπέθεταν ότι οι τρεις μονομάχοι θα ήταν ο Γιάννης, η Γεωργία και ο Mike, υπολόγιζαν όμως χωρίς τον Συριανό «ξενοδόχο». Ο Μιχάλης λίγο πριν βγει υποψήφιος εμφάνισε το ξεχασμένο τοτέμ της Ekaterina, το οποίο τον έστειλε στην Ένωση.
Η εξέλιξη αυτή αυτομάτως σήμαινε ότι ο Νίνο θα μπει στην τριάδα των υποψηφίων. Αυτό δεν άρεσε καθόλου στην Βίκυ η οποία ξέσπασε σε κλάματα και χαρακτήρισε με άσχημο τρόπο τον Mike. «Δεν υπάρχει πιο ύπουλος» είπε συγκεκριμένα.
Σαν να μην έφταναν αυτά, η Ελένη χάρισε την ατομική της ασυλία στον Γιάννη Ρηγάκη, στέλνοντας ουσιαστικά στην δοκιμασία τον Νίνο απέναντι στην Γεωργία. Εκεί η παίκτρια παρότι πάλεψε για αρκετή ώρα, δεν κατάφερε τελικά να κερδίσει τον αρχηγό της ομάδας της και ήταν εκείνη που αποχώρησε.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.