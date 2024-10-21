Survivor με τον Γιώργο Λιανό: Οι συνέπειες της εξορίας - Δείτε το τρέιλερ

Η αποχώρηση του Παναγιώτη Τσακαλάκου και όσα επεσήμανε για την ομάδα του έφερε αναστάτωση στο εσωτερικό των Κίτρινων. Και στη Φυλή των Αετών όμως, υπάρχει εξίσου μεγάλη αναστάτωση με επίκεντρο την Εκατερίνα. Η Survivor που δυσανασχέτησε από την πρώτη στιγμή με τη νέα της εξορία, τώρα που επέστρεψε δεν πρόκειται να μείνει άπραγη και αντιδρά σε όποια συμπεριφορά δεν της αρέσει.

Δείτε το τρέιλερ:

Δύο απαιτητικά αγωνίσματα περιμένουν απόψε τις δύο Φυλές, ένα επάθλου κι ένα προμηθειών. Ποιοι από τους Πράσινους είπαν στην Εκατερίνα να μη συμμετάσχει σε αγώνισμα για να κερδίσουν; Οι εντάσεις στο εσωτερικό των δύο ομάδων συνεχίζονται στους πάγκους του στίβου μάχης.

Ποιοι έχουν το σθένος να ξεπεράσουν τις διαφορές και να πάρουν τη νίκη;

Survivor

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΙΣ 22.15

