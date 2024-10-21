Ringo Starr: Θα κυκλοφορήσει κάντρι άλμπουμ

Ο Ρίνγκο Σταρ επιστρέφει στη μουσική κάντρι με το νέο του άλμπουμ «Look Up» σε παραγωγή και σενάριο του T Bone Burnett. Το άλμπουμ περιλαμβάνει 11 πρωτότυπα τραγούδια. Το «Look Up» ηχογραφήθηκε νωρίτερα φέτος στο Νάσβιλ και το Λος Άντζελες. Γεννήθηκε από την τυχαία συνάντηση του πρώην μέλους των Beatles με τον Burnett σε εκδήλωση στο Λος Άντζελες το 2022, όπου ο Ρίνγκο Σταρ ζήτησε από τον Burnett να του γράψει ένα τραγούδι για ένα άλμπουμ που ηχογραφούσε εκείνη την εποχή.

Ο Burnett επέστρεψε με εννέα τραγούδια κάντρι δημιουργώντας τα θεμέλια για το άλμπουμ.

Για το πρώτο του κάντρι άλμπουμ μετά το Beaucoups of Blues του 1970, ο Σταρ στρατολόγησε επίσης τον Ντάνιελ Τασιάν και τον τακτικό συνεργάτη του Μπρους Σούγκαρ ως συμπαραγωγούς. Ο Μπίλι Στρινγκς και η Μόλι Τάτλ συνεισφέρουν στο «Look Up», στο οποίο συμμετέχουν επίσης οι Άλισον Κράους, Λούσιους και Λάρκιν Πόε.

.@ringostarrmusic announces new country album ‘Look Up’ with reflective single ‘Time On My Hands’ https://t.co/WzC8aAnb1W — NME (@NME) October 18, 2024

«Πάντα μου άρεσε η κάντρι μουσική. Και όταν ζήτησα από τον T Bone να μου γράψει ένα τραγούδι, δεν σκέφτηκα καν ότι θα ήταν ένα τραγούδι της κάντρι - αλλά φυσικά ήταν και ήταν τόσο όμορφο» είπε ο Ρίνγκο Σταρ σε δήλωση.

«Λοιπόν, ήμουν ο τύπος της κάντρι» στους Beatles, αναγνώρισε ο ντράμερ συζητώντας για το νέο άλμπουμ σε συνέντευξή του στο Variety.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

