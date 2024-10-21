Αποτελεί ένα βασικό στοιχείο της ανδρικής γκαρνταρόμπας, μπορεί όμως να φορεθεί με μεγάλη επιτυχία και από τις γυναίκες. Ο λόγος για τη γραβάτα, η οποία αποτελεί το task της ημέρας για τις διαγωνιζόμενες του My Style Rocks.

Δείτε το trailer:

Η δημιουργικότητα και η φαντασία δεν λείπουν από την πασαρέλα, με τις fashionistas να δίνουν έμφαση στη βιωσιμότητα και να παρουσιάζουν κορσέδες, μπλούζες, φορέματα και φούστες φτιαγμένα από παλιές γραβάτες!

Ποια κάνει «καθρεφτάκι» με τη βαθμολογία της στην Ιωάννα; Αρκετές διαγωνιζόμενες επιλέγουν να φορέσουν μία γραβάτα δικού τους αγαπημένου συγγενή με τη συγκίνηση να είναι έκδηλη στο πρόσωπό τους.

Η γραβάτα-φουλάρι της Χριστιάνας αναγκάζει τον Γιώργο Καράβα να σηκωθεί από τη θέση του για τις απαραίτητες διορθώσεις.

Η Σέβη κάνει το seating σε μία επίδειξη μόδας, παραλείπει όμως από τη guest list την Έλενα Χριστοπούλου και τον Γιώργο Καράβα! Θα της… στοιχίσει το concept της στη βαθμολογία;

