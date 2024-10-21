Lady Gaga: Θα ακούσουμε το νέο της τραγούδι «Disease» στις 25 Οκτωβρίου

Λίγο μετά την κυκλοφορία-έκπληξη του άλμπουμ «Harlequin» εμπνευσμένου από τον ρόλο της στην ταινία «Joker: Folie à Deux», η Lady Gaga ετοιμάζεται να παρουσιάσει το νέο της τραγούδι από το επερχόμενο έβδομο άλμπουμ της. Το «Disease» θα κυκλοφορήσει την Παρασκευή, 25 Οκτωβρίου.

Αν και η σούπερ σταρ δεν έχει κάνει επίσημη ανακοίνωση, η Universal Music έκανε το τραγούδι διαθέσιμο για προ-αποθήκευση σε ένα pop-up site, που συνδέεται με το Spotify και το Apple Music. Επιπλέον, οι θαυμαστές της παρατήρησαν αλλαγές στο τρόπο που ήταν γραμμένοι οι τίτλοι ορισμένων τραγουδιών της στις πλατφόρμες streaming, σχηματίζοντας τη λέξη «Disease».

Από την πλευρά της η Lady Gaga λίγες ώρες νωρίτερα μοιράστηκε μία playlist στον λογαριασμό της στο Spotify, παίρνοντας τα ίδια τραγούδια και γράφοντας τους τίτλους τους με κεφαλαία γράμματα, εκτός από το πρώτο γράμμα που ήταν με μικρό. Με τον τρόπο αυτό τα γράμματα σχημάτιζαν τη φράση «Gaga Disease».

Η Αμερικανίδα τραγουδίστρια σχεδιάζει να κυκλοφορήσει το πολυαναμενόμενο έβδομο άλμπουμ της, «LG7», τον Φεβρουάριο του 2025 παίρνοντας την σκυτάλη από το «Chromatica». Το άλμπουμ κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2020, λίγους μήνες μετά την έναρξη της πανδημίας και έφτασε στην κορυφή των charts, όπως αναφέρει το NMΕ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

