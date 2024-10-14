Η στρατηγική της Αγγελικής είχε το αντίστροφο αποτέλεσμα οδηγώντας την εκτός Survivor. Εκατερίνα και Μιχάλης κατάφεραν να παραμείνουν και τώρα πρέπει να αποδείξουν για ακόμα μία φορά την αξία τους στην ομάδα, αν δεν θέλουν να ψηφιστούν ξανά.

Δείτε το τρέιλερ:

Στις ομάδες τους έχουν επιστρέψει και οι δύο Survivors που βρίσκονταν στην εξορία, η Γεωργία και ο Βλαδίμηρος. Πώς είναι για εκείνους αυτή η επιστροφή;

Δύο απαιτητικά αγωνίσματα περιμένουν απόψε τους Τίγρεις και τους Αετούς για δύο σημαντικά έπαθλα που σχετίζονται με την επιβίωση στις παραλίες. Ποιοι θα καταφέρουν να υπερισχύσουν στους στίβους μάχης; Θα κάνει κάποια Φυλή το σερί ή θα μοιραστούν οι νίκες;

SURVIVOR

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΣΤΙΣ 22.15

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.