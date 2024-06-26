Σε σκληρό ντέρμπι εξελίχθηκαν οι μονομαχίες του Ημιτελικού του Survivor για τους τέσσερις φιναλίστ του παιχνιδιού επιβίωσης του ΣΚΑΙ.

Τα ζευγάρια του ημιτελικού βγήκαν με κλήρωση και έτσι οι παίκτες χωρίστηκαν ως εξής: Η Κατερίνα Δαλάκα αντιμέτωπη με τον Γιώργο Γκιουλέκα και ο Φάνης Μπολέτσης αντιμέτωπος με τον Ντάνιελ Νούρκα.

Γύρω τους, δίπλα από τους αγωνιστικούς πάγκους τους οι συγγενείς και οι φίλοι έκαναν την ατμόσφαιρα εκρηκτική. Όχι ότι δεν ήταν έτσι κι αλλιώς. Το ίδιο φανατισμένοι και οι παίκτες που πέρασαν από το παιχνίδι κι αποχώρησαν είχαν τις προτιμήσεις τους και τις έδειχναν ξεκάθαρα κατά τη διάρκεια της βραδιάς.

Η πρώτη που πήρε το εισιτήριο για τον μεγάλο τελικό ήταν η Κατερίνα Δαλάκα που κέρδισε με σκορ 5-3 τον Γιώργο Γκιουλέκα. Λίγα λεπτά μετά με το ίδιο σκορ ο Φάνης Μπολέτσης πήρε το δεύτερο εισιτήριο και οι πανηγυρισμοί των δικών του ανθρώπων ήταν έξαλλοι.

Έτσι για την τρίτη θέση του τελικού βρέθηκαν να παλεύουν –αφού άλλαξε ο τελικός στόχος του run- ο Ντάνιελ Νούρκα με τον Γιώργο Γκιουλέκα ο οποίος από το πρώτο κιόλας run με την Κατερίνα αντιμετώπιζε πρόβλημα με το πόδι του. Αν και ζορίστηκε πολύ δεν το έβαλε κάτω και το πάλεψε με όλες του τις δυνάμεις. Υπήρξε μάλιστα στιγμή που έχασε πόντο γιατί εγκατέλειψε το run. Αμέσως ο πατέρας του σηκώθηκε και πήγε δίπλα του για να τον εμψυχώσει.

Ενώ από την άλλη πλευρά η Μαρία Αντωνά έκανε boosting στον Ντάνιελ Νούρκα.

Τελικά το τελευταίο εισιτήριο για τον τελικό πήρε ο Ντάνιελ Νούρκα με σκορ 5-1





