Τα δίδυμα κοριτσάκια της Χριστίνας Μπόμπα και του Σάκη Τανιμανίδη έκλεισαν τα τρία τους χρόνια στις 23 Ιουνίου αλλά το πάρτι των γενεθλίων τους οργανώθηκε χθες. Κι αυτό γιατί όλη η οικογένεια μαζί με γιαγιάδες, θείες και φίλους κολλητούς το τριήμερο ταξίδεψε στην Άνδρο για μίνι διακοπές.

Έτσι ναι, μεν έκοψαν τούρτα εκεί για το καλό, αλλά ο επίσημος εορτασμός των κοριτσιών έγινε χθες το απόγευμα με ένα σούπερ pool party σε πριβέ χώρο που μεταμορφώθηκε ειδικά για την περίσταση.

Διαβάστε περισσότερα στο womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.