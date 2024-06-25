Λίγο πριν ξεκινήσει το αγωνιστικό μέρος του Ημιτελικού του Survivor του παιχνιδιού επιβίωσης του ΣΚΑΙ που αγαπάει το τηλεοπτικό κοινό είχαμε την ευκαιρία να δούμε μοναδικές στιγμές.

Την πρώτη συνάντηση των τεσσάρων φιναλίστ με την οικογένειά τους μετά πό έξι μήνες απουσίας στον Άγιο Δομίνικο.

Το πρώτο βίντεο ήταν αυτό του Γιώργου Γκιουλέκα που έπεσε στην αγκαλιά των δικών του με εκείνους να λένε: «Δεν περιμέναμε να μας λείψει τόσο»

Ενώ ο Γιώργος Λιανός δεν άφησε ασχολίαστη την εμφάνιση του μπαμπά του παίκτη: «Νόμιζα ότι βλέπω βίντεο κλιπ Κότσιρα - Του αξίζει θέση στο ελληνικό ποδόσφαιρο» για να τον κάνει να γελάσει με την καρδιά του.

Αμέσως μετά είδαμε τον πατέρα της Κατερίνας Δαλάκα να μιλάει για την κόρη του λέγοντας: «Δεν κοιτάμε τον μεθεπόμενο αγώνα, κοιτάμε τον επόμενο».

Ενώ στη συνάντηση με εκείνη αφού σχολίασαν το μαύρισμα και πόσο τους έλειψε της είπαν: «Ψυχολογικά ήσουν πολύ πεσμένη κάποια στιγμή» με την Κατερίνα να το επιβεβαιώνει.

Eπιστρέφοντας ο Γιώργος Λιανός σχολίασε την ομοιότητα της παίκτριας με τη μαμά της: «Είσαι ίδια η μάνα σου, η Δαλάκα σε λίγα χρόνια!»

Στο τρίτο βίντεο είσαμε τον πατέρα του Φάνη Μπολέτση να αποκαλύπτει: «Μου χρέωσε ότι δεν τον είχα αφήσει όταν τον επέλεξαν από τον Παναθηναϊκό»

Ενώ έκανε και πρόβλεψη: «Τελικός Φάνης - Δαλάκα, είναι πιο καλή στο mind game...»

Κάτι που δεν άφησε ασχολίαστο η ίδια η Κατερίνα με τον μπαμπά του Φάνη να το παίρνει εν μέρει πίσω

Τελευταίο βίντεο αυτό της συνάντησης του Ντάνιελ Νούρκα με την οικογένειά του και την κοπέλα του.

Η εντυπωσιακή του σύντροφος τράβηξε όλα τα βλέμματα με τον Γιώργο Λιανό να σχολιάζει: «Χολυγουντιανή η Στεφανία! Έλιωσαν τα κορίτσια από κάτω»

