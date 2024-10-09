Survivor 2024: Μία μεγάλη ανατροπή - Δείτε trailer

Η πρώτη εβδομάδα στον Άγιο Δομίνικο έκλεισε με την αποχώρηση του Τάσου Πανά ο οποίος δήλωσε, όντας ήδη υποψήφιος, πως ήταν και η δική του θέληση καθώς το μυαλό του βρίσκεται στην Ελλάδα.

Η κατάσταση αναμονής στην οποία βρίσκονται οι «άλλοι» στο Νησί της Εξορίας έχει εντείνει την αγωνία τους ενώ οι συγκρούσεις δεν λείπουν. Μαρία και Χριστιάνα βρίσκονται σε ανοιχτή αντιπαράθεση και είναι δύσκολο να βρεθεί ισορροπία μεταξύ τους.

Πίσω στις παραλίες, Κίτρινοι και Πράσινοι ετοιμάζονται για τα πρώτα αγωνίσματα που θα τους προσφέρουν προμήθειες αλλά και ένα έπαθλο φαγητού!

Ο Γιώργος Λιανός ανακοινώνει μία νέα ανατροπή που κάποιους τους σοκάρει!

