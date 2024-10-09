Μέχρι σήμερα στην κίτρινη ομάδα δεν είχε ανοίξει κάποιο σοβαρό και άλυτο ζήτημα εμπιστοσύνης ανάμεσα στους παίκτες. Αυτό μάλλον θα αλλάξει μετά τον τελευταίο αγώνα επάθλου, καθώς όχι μόνο η καθοδήγηση στους "τυφλούς" παίκτες δεν ήταν επαρκής για να φέρει τη νίκη, αλλά 2 από αυτούς μάλιστα είχαν άσχημες πτώσεις και παραλίγο σοβαρούς τραυματισμούς.

Αρχικά ο Γιάννης Κ. ήταν εκείνος που τρομοκράτησε τους πάντες όταν μετά από τις οδηγίες του Ορφέα βρέθηκε στο έδαφος να κρατά το γόνατό του.

Λίγο αργότερα ήταν η σειρά την Γεωργίας να ανησυχήσει παίκτες και παραγωγή με την άτσαλη πτώση της. Η παίκτρια έπεσε με τέτοιο τρόπο που πέρα από τα χτυπήματα που αποκόμισε σε πρόσωπο και σώμα, κατάφερε και να παγιδευθεί μέσα στην κατασκευή!

Ευτυχώς και στις δύο περιπτώσεις οι παίκτες γλύτωσαν τα χειρότερα και συνέχισαν την προσπάθειά τους. Ωστόσο ο πόντος της Γεωργίας ήταν και ο τελευταίος του αγώνα, αυτός δηλαδή που έστειλε τους Πράσινους να φάνε ακόμη ένα έπαθλο φαγητού.

