Survivor 2024: Ένταση ανάμεσα στις 2 φυλές

Ένταση ανάμεσα στις δύο φυλές στο Survivor. Εχθές, οι προμήθειες πέρασαν στα χέρια των Κίτρινων οι οποίοι κατάφεραν να μπουν στο πρώτο αγώνισμα περισσότερο συγκεντρωμένοι. Οι Πράσινοι όμως πήραν τη ρεβάνς στο αγώνισμα του επάθλου δείχνοντας πως δεν εγκαταλείπουν εύκολα. Η κρίσιμη νίκη της Εκατερίνας έφερε χαμόγελα και πανηγυρισμούς στους Αετούς παρά τα εσωτερικά προβλήματα.

Απόψε η Φοίβη σε μία δύσκολη στιγμή της λυγίζει βρίσκει παρηγοριά στα λόγια και στην αγκαλιά της Γεωργίας. Την ίδια ώρα ο Ορφέας με τον Νίνο συζητούν για μία γυναίκα που καταφέρνει πάντα να περάσει το δικό της και να κάνει αυτό που θέλει.

Ένας απαιτητικός στίβος μάχης περιμένει Τίγρεις και Αετούς για να διεκδικήσουν ένα πολύ μεγάλο έπαθλο. Μέσα στην ένταση και το πάθος του αγώνα ένα στραβοπάτημα του Κέλι παγώνει τις δύο ομάδες.

