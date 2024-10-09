Ένας πίνακας του Φράνσις Μπέικον «γέννησε» τον «Joker» που αγαπήσαμε με τον Heath Ledger

Η εμβληματική ερμηνεία του «Joker» το 2008 από τον αείμνηστο Χιθ Λέτζερ βασίστηκε σε έναν από τους τρίπτυχους πίνακες του Φράνσις Μπέικον, όπως αποκάλυψε ο Κρίστοφερ Νόλαν, ενόψει μιας μεγάλης έκθεσης που ξεκινά την Πέμπτη 10 Οκτωβρίου στο Λονδίνο αφιερωμένη στον θρυλικό καλλιτέχνη.

«Κάποια στιγμή στην εφηβεία μου, σε μια εκπαιδευτική εκδρομή στην Πινακοθήκη Τέιτ παρατήρησα μία αφίσα για μια αναδρομική έκθεση του Μπέικον, η οποία απεικόνιζε ένα πρόσωπο από ένα από τα τρίπτυχά του» ανέφερε ο βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθέτης με αφορμή την έκθεση «Francis Bacon: Human Presence», στην Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων του Λονδίνου, σύμφωνα με τον Guardian.

Heath Ledger’s Joker was based on a Francis Bacon painting, says Christopher Nolan https://t.co/pyzpmv210p — Guardian culture (@guardianculture) October 8, 2024

«Τα χλωμά, γεμάτα γραμμές χαρακτηριστικά με τράβηξαν και δεν με άφησαν ποτέ να φύγω, κοσμώντας διάφορους τοίχους σε διαφορετικά διαμερίσματα. Χρόνια αργότερα έδειξα την εικόνα στον Χιθ Λέτζερ, ενώ ετοιμαζόταν να υποδυθεί τον Joker στον «Σκοτεινό Ιππότη», και αμέσως έλαμψε εντοπίζοντας τη βασανισμένη ανθρωπιά του πίνακα. Επίσης, ενημέρωσε για το μακιγιάζ του χαρακτήρα με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο».

Ο «Joker» του Λέτζερ, με το τρομακτικό μακιγιάζ και το πλατύ κόκκινο χαμόγελο χάρισε, μεταξύ άλλων, στον ηθοποιό, ο οποίος πέθανε πριν από την επίσημη προβολή της ταινίας του, το Όσκαρ Β' Ανδρικού Ρόλου.

«Η ικανότητα του Μπέικον να παραμορφώνει την ύλη και τον χρόνο μέσω του λαδιού στον καμβά είναι από τη φύση της κινηματογραφική» σημείωσε ο βραβευμένος δημιουργός.

«Είναι σαν να ήθελε οι πίνακές του να παραμένουν ασαφείς προκαλώντας τον επισκέπτη να ασχοληθεί με τα άγρια συναισθήματα που ενσωματώνονται μέσα στο χρώμα». Η έκθεση θα φιλοξενείται από την Εθνική Πινακοθήκη Πορτρέτων του Λονδίνου, μέχρι τις 19 Ιανουαρίου του 2025.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

