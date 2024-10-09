Björk: Βιβλίο της καταγράφει την πενταετή περιοδεία της «Cornucopia»

Η Björk θα κυκλοφορήσει νέο βιβλίο που θα καταγράφει την περιοδεία της που διήρκεσε πέντε χρόνια «Cornucopia».

Στο βιβλίο «Cornucopia: The Book» περιλαμβάνονται οι αναμνήσεις, το χρονικό του θεάματος και των τεχνικών στοιχείων της περιοδείας της παράστασης «Cornucopia» σε σκηνοθεσία του Τζον Τίφανι, στην οποία συμμετείχε επταμελές γυναικείο σύνολο φλάουτων της Ισλανδίας που συνεργάστηκε για το άλμπουμ της Björk το 2017 Utopia.

«Πριν από αυτή την περιοδεία, πέρασα μια δεκαετία δουλεύοντας με ήχο 360 μοιρών και οπτικό λογισμικό σε εικονική πραγματικότητα και κινούμενα σχέδια, δημιουργώντας το «Biophilia», το πρώτο άλμπουμ - εφαρμογή μια πολυμεσική εξερεύνηση της μουσικής, της φύσης και της τεχνολογίας και αργότερα το «Vulnicura» ως άλμπουμ VR (Εικονικής Πραγματικότητας). Με ενέπνευσε βαθιά η ιδέα μιας πλήρως καθηλωτικής εμπειρίας, περνώντας μια άνοιξη σε έναν ισλανδικό φάρο, διαδίδοντας το "Utopia" σε πλήρως surround ηχεία. Πρόθεσή μου ήταν να μεταφέρω αυτό που είχαμε δημιουργήσει για την Εικονική Πραγματικότητα του 21ου αιώνα σε ένα θέατρο του 19ου αιώνα — μεταφέροντάς το από τα ακουστικά στη σκηνή» αναφέρει η τραγουδίστρια σε ανάρτησή της με την οποία ανακοίνωσε την κυκλοφορία του βιβλίου. Το βιβλίο σχεδιάστηκε από το M/M Paris και οι 300 φωτογραφίες του είναι του Σαντιάγκο Φελίπε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.