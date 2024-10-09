Tempting Fortune: Αναπάντεχες εκπλήξεις και αποκαλύψεις περιμένουν τους ταξιδιώτες - Δείτε το trailer

Το «κυνήγι θησαυρού», που ξεκίνησε στο προηγούμενο επεισόδιο, φέρνει στα χέρια του Γιάννη ένα γράμμα, που του προκαλεί μεγάλη συγκίνηση… Από την άλλη, και η Ιωάννα αποκαλύπτει στους συμπαίκτες της ότι αγόρασε την κάρτα για την αποκάλυψη του κρυφού πειρασμού. Πλέον, είναι θέμα χρόνου να μάθει όλη η ομάδα ποιος ξόδεψε και πού τα 15.000 ευρώ. Gogos, Αλεξάνδρα και Μαρί Ροζ αντιδρούν για την επιλογή της Ιωάννας…

Δείτε το trailer:

Οι αποψινοί πειρασμοί -φανεροί και κρυφοί- δημιουργούν πάλι αντιπαραθέσεις στους διαγωνιζόμενους. Οι επιλογές και οι αποφάσεις κάποιων δημιουργούν παρεξηγήσεις ακόμη και ανάμεσα σε φίλους και συνοδοιπόρους μέχρι στιγμής. Η Όλγα θεωρεί ότι κάποιος φέρεται χειριστικά, γεγονός που την κάνει έξαλλη…

Η συνάντηση με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη για το παιχνίδι επάθλου, φέρνει χαρά στους ταλαιπωρημένους πεζοπόρους. Μία συναρπαστική εμπειρία περιμένει τον νικητή του παιχνιδιού αντοχής, δύναμης αλλά και γνώσεων.

#TemptingFortuneGR

facebook.com/temptingfortune

x.com/TemptFortuneGR

instagram.com/ temptingfortunegr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.