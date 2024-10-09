Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Tempting Fortune: Αναπάντεχες εκπλήξεις και αποκαλύψεις περιμένουν τους ταξιδιώτες - Δείτε το trailer

Απόψε στις 21.00, στον ΣΚΑΪ με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη

Γιάννης Τσιμιτσέλης

Το «κυνήγι θησαυρού», που ξεκίνησε στο προηγούμενο επεισόδιο, φέρνει στα χέρια του Γιάννη ένα γράμμα, που του προκαλεί μεγάλη συγκίνηση… Από την άλλη, και η Ιωάννα αποκαλύπτει στους συμπαίκτες της ότι αγόρασε την κάρτα για την αποκάλυψη του κρυφού πειρασμού. Πλέον, είναι θέμα χρόνου να μάθει όλη η ομάδα ποιος ξόδεψε και πού τα 15.000 ευρώ. Gogos, Αλεξάνδρα και Μαρί Ροζ αντιδρούν για την επιλογή της Ιωάννας…

Δείτε το trailer:

Οι αποψινοί πειρασμοί -φανεροί και κρυφοί- δημιουργούν πάλι αντιπαραθέσεις στους διαγωνιζόμενους. Οι επιλογές και οι αποφάσεις κάποιων δημιουργούν παρεξηγήσεις ακόμη και ανάμεσα σε φίλους και συνοδοιπόρους μέχρι στιγμής. Η Όλγα θεωρεί ότι κάποιος φέρεται χειριστικά, γεγονός που την κάνει έξαλλη…

tempting fortune

Η συνάντηση με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη για το παιχνίδι επάθλου, φέρνει χαρά στους ταλαιπωρημένους πεζοπόρους. Μία συναρπαστική εμπειρία περιμένει τον νικητή του παιχνιδιού αντοχής, δύναμης αλλά και γνώσεων.

tempting fortune

tempting fortune

#TemptingFortuneGR

 

facebook.com/temptingfortune

x.com/TemptFortuneGR

instagram.com/temptingfortunegr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Tempting Fortune Γιάννης Τσιμιτσέλης
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
68 0 Bookmark