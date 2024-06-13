Μόλις δύο στροφές πριν από τους τελικούς της Ελλάδας, και το φετινό αγωνιστικό Survivor γίνεται επιτέλους ατομικό. Στο εξής κάθε παίκτης θα παλεύει ατομικά για να υπερασπιστεί τον εαυτό του.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση του Λιανού, η συζήτηση πήρε φωτιά αναφορικά με τα νέα στρατηγικά πλάνα που θα βοηθήσουν τους παίκτες να πάνε παρακάτω ακόμη παραπέρα στο παιχνίδι.

Στη συνέχεια ο παρουσιαστής ρώτησε έναν έναν τους τελευταίους 6 πρωταγωνιστές του παιχνιδιού, αν πίστευαν ότι θα φτάσουν μέχρι εδώ. Η Δώρα Νικολή παίρνοντας τον λόγο απάντησε πως από την πρώτη στιγμή πίστευε ότι θα φτάσει στο ατομικό, και δήλωσε περήφανη για τον εαυτό της που τα κατάφερε όντας η μεγαλύτερη.

Για την Κατερίνα Δαλάκα από την άλλη, το διακύβευμα ήταν ένα από την αρχή...

Πηγή: skai.gr

