Survivor 2024: Ποιος θα είναι ο τρίτος μονομάχος;

Απόψε στις 21:00 στον ΣΚΑΪ με τον Γιώργο Λιανό

Survivor 2024

Ο χθεσινός τραυματισμός της Κατερίνας επηρέασε όχι μόνο τους συμπαίκτες της αλλά και τους All Star του τουρκικού Survivor. Η Δώρα δεν έκρυψε στιγμή την ανησυχία της ωστόσο διαχωρίζει την προσωπική της σχέση από το αγωνιστικό μέρος του Survivor. 

Δείτε το βίντεο:

Η Κατερίνα που εχθές επέστρεψε στο Συμβούλιο απόψε επιστρέφει και στο στίβο μάχης για να αγωνιστεί για την τρίτη και τελευταία ασυλία της εβδομάδας. Μία ενδεχόμενη ήττα της Κόκκινης ομάδας θα σημάνει αυτόματα την υποψηφιότητά της φέρνοντας τους Κόκκινους αντιμέτωπους τον ένα με τον άλλο για την παραμονή τους στο Survivor.  

Survivor

Θα καταφέρουν οι Κόκκινοι να πάρουν την πολυπόθητη νίκη και να βγάλουν έναν Μπλε υποψήφιο ή θα συνεχίσουν οι Μπλε το σερί των νικών τους; 

Survivor

Survivor

#SurvivorGR

Πηγή: skai.gr

