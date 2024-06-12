Survivor 2024: Ποιος θα είναι ο τρίτος μονομάχος;

Ο χθεσινός τραυματισμός της Κατερίνας επηρέασε όχι μόνο τους συμπαίκτες της αλλά και τους All Star του τουρκικού Survivor. Η Δώρα δεν έκρυψε στιγμή την ανησυχία της ωστόσο διαχωρίζει την προσωπική της σχέση από το αγωνιστικό μέρος του Survivor.

Η Κατερίνα που εχθές επέστρεψε στο Συμβούλιο απόψε επιστρέφει και στο στίβο μάχης για να αγωνιστεί για την τρίτη και τελευταία ασυλία της εβδομάδας. Μία ενδεχόμενη ήττα της Κόκκινης ομάδας θα σημάνει αυτόματα την υποψηφιότητά της φέρνοντας τους Κόκκινους αντιμέτωπους τον ένα με τον άλλο για την παραμονή τους στο Survivor.

Θα καταφέρουν οι Κόκκινοι να πάρουν την πολυπόθητη νίκη και να βγάλουν έναν Μπλε υποψήφιο ή θα συνεχίσουν οι Μπλε το σερί των νικών τους;

