Μετά το απολαυστικό χθεσινό παιχνίδι στο οποίο ο Ντάνιελ Νούρκα κατάφερε να συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία καθώς οι απαντήσεις του ταυτίζονταν με της μητέρας του, απόψε η διεκδίκηση συνεχίζεται σε ένα σύνθετο στίβο μάχης!
Θα καταφέρουν οι υπόλοιποι Survivors να καλύψουν τη διαφορά που κατάφερε να πάρει ο Ντάνιελ ή θα μπορέσει με τις σημερινές του επιδόσεις να εξασφαλίσει το έπαθλο του αυτοκινήτου; Η αγωνία και η ένταση χτυπάει κόκκινο! Τι είναι αυτό που βγάζει εκτός εαυτού τον Γιώργο Γκιουλέκα;
SURVIVOR
Κυριακή έως Πέμπτη
στις 21.00 στον ΣΚΑΪ
#SurvivorGR
