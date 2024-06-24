Μετά το απολαυστικό χθεσινό παιχνίδι στο οποίο ο Ντάνιελ Νούρκα κατάφερε να συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία καθώς οι απαντήσεις του ταυτίζονταν με της μητέρας του, απόψε η διεκδίκηση συνεχίζεται σε ένα σύνθετο στίβο μάχης!

Θα καταφέρουν οι υπόλοιποι Survivors να καλύψουν τη διαφορά που κατάφερε να πάρει ο Ντάνιελ ή θα μπορέσει με τις σημερινές του επιδόσεις να εξασφαλίσει το έπαθλο του αυτοκινήτου; Η αγωνία και η ένταση χτυπάει κόκκινο! Τι είναι αυτό που βγάζει εκτός εαυτού τον Γιώργο Γκιουλέκα;

SURVIVOR

Κυριακή έως Πέμπτη

στις 21.00 στον ΣΚΑΪ

#SurvivorGR

Πηγή: skai.gr

