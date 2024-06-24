Επέστρεψε ο Γιώργος Λιάγκας από τον Πόρο όπου βρισκόταν το Σαββατοκύριακο παρέα με την Μαρία Αντωνά, τον κολλητό του φίλο Σπύρο Λάζαρη και τη γυναίκα του Ευαγγελία Αραβανή και βγήκε μια βραδινή βόλτα στην γειτονιά του, τη Βουλιαγμένη.

Ούτε που μπορούσε να φανταστεί σε ποιον θα έπεφτε πάνω και φυσικά σταμάτησε όχι μόνο για να του μιλήσει αλλά και για να δείξει με βίντεο στο TikTok την απίθανη αυτή συνάντηση αλλά και να κάνει μια…παραγγελιά.

