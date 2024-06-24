Model material από τα 19 του χρόνια - κι ας μην το ήξερε- πλέον στα 23 σαρώνει στο εξωτερικό. Και να φανταστεί κανείς ότι δεν ήταν ο νικητής του κύκλου του GNTM στο οποίο συμμετείχε.

‘Εφτασε βέβαια στον τελικό αλλά τερμάτισε τελευταίος σε αυτόν και είναι άλλη μια απόδειξη ότι δεν είναι πάντα οι νικητές αυτοί που καταφέρνουν να κάνουν μια λαμπρή καριέρα στον χώρο που κυνηγάνε.

Το έχουμε δει πολλαπλές φορές και σε διαφορετικά talent shows και είναι σίγουρο ότι θα συνεχίσουμε να το βλέπουμε γιατί η ιστορία επαναλαμβάνεται. Τα πρόσωπα και τα ονόματα αλλάζουν απλά.

