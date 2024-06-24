«Salvator Mundi»: Στη μικρή οθόνη η ιστορία του ακριβότερου πίνακα στον κόσμο

Οι εταιρίες παραγωγής «Studiocanal», «The Picture Company», «Entertainment 360» και «Zaftig Films» ενώνουν τις δυνάμεις τους για μία νέα τηλεοπτική σειρά βασισμένη στο ντοκιμαντέρ του 2021 «The Lost Leonardo», με πρωταγωνίστρια την Τζούλιαν Μουρ.

Αφηγείται την ιστορία του «Salvator Mundi» του ακριβότερου πίνακα στον κόσμο, ο οποίος απεικονίζει τον Ιησού Χριστό να φορά μπλε και βαθυκόκκινο χιτώνα, το δεξί του χέρι να είναι σε σχήμα ευλογίας και το αριστερό να κρατά μία ουράνια σφαίρα. Οι ειδικοί θεωρούν ότι πιθανότατα είναι το τελευταίο έργο του Λεονάρντο Ντα Βίντσι περίπου την ίδια εποχή που φιλοτέχνησε επίσης το διασημότερο έργο του, τη Μόνα Λίζα.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός θα πρωταγωνιστήσει ως Dianne Modestini, τη συντηρήτρια έργων τέχνης που ήταν η πρώτη που δήλωσε με βεβαιότητα ότι είναι από το χέρι του αναγεννησιακού δασκάλου και ανέλαβε την δύσκολη αποκατάστασή του με μεγάλο ζήλο.

Julianne Moore Reunites With ‘Crazy Stupid Love’s John Requa & Glenn Ficarra In Studiocanal Series Based On Docu ‘The Lost Leonardo’: Hot Package https://t.co/pq6eGQqI9h — Deadline | New York (@DeadlineNY) June 17, 2024

Το 2017 θα μείνει επίσης έκπληκτη μαζί με το κοινό όταν ο δημοπράτης ανακοινώνει πριν χτυπήσει το σφυρί του οίκου δημοπρασιών Christie's της Νέας Υόρκης ότι το συγκεκριμένο αντικείμενο αξίας 1.000 δολαρίων είναι ο ακριβότερος πίνακας που έχει αγοραστεί ποτέ, αγγίζοντας το ποσό-ρεκόρ των 450 εκατ. δολαρίων.

Όπως αναφέρει το Deadline, το διάστημα μεταξύ της αποκατάστασης και της πώλησης, υπήρξαν πολλές μυστηριώδεις αλλαγές, ανατροπές και σκοτεινές αντιπαραθέσεις.

Ο αγοραστής της δημοπρασίας δεν εμφανίστηκε ποτέ, αλλά πιστεύεται ότι είναι ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, ο πρίγκιπας διάδοχος του θρόνου της Σαουδικής Αραβίας. Η φιλόδοξη παραγωγή θα διερευνήσει αν ο πίνακας είναι μία σημαντική ανακάλυψη ή μια από τις μεγαλύτερες απάτες στην ιστορία της τέχνης.

Η ηθοποιός θα έχει και το ρόλο του εκτελεστικού παραγωγού ανάμεσα στους Τσάρλι Γκογκόλακ, τη δημιουργό της σειράς Τζίλιαν Γουικς και τους Τζον Ρέκουα και Γκλεν Φικάρα που θα αναλάβουν και τη σκηνοθεσία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

