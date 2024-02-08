Στραβά ξεκίνησε, στραβά εξελίχθηκε και στραβά ολοκληρώθηκε η τελευταία εβδομάδα για τους Μαχητές.

Οι Διάσημοι τους κατατρόπωσαν και στον τελευταίο αγώνα ασυλίας, και πήραν ακόμα ένα έπαθλο.

Για μια στιγμή τα πράγματα θα μπορούσαν να έχουν εξελιχθεί πολύ άσχημα. Την ώρα που αγωνιζόταν ο Γιάννης Περπατάρης πάγωσαν όλοι τη στιγμή που έπεσε από ύψος. Ευτυχώς όμως συνέχισε κανονικά.

Οι Μαχητές δεν έπεισαν για ακόμα μια φορά με την απόδοσή τους, και ηττήθηκαν κατά κράτος. Μετά τη λήξη του αγώνα η Χρύσα ήταν απαρηγόρητη. Για να την κάνουν να νιώσει καλύτερα οι συμπαίκτες της τής έταξαν λουκουμάδες.

Ο Σάββας Γκέντσογλου πήρε τον λόγο και σε μια κίνηση που δεν βλέπουμε συχνά από αντίπαλους παίκτες, προσπάθησε να ηρεμήσει τους Μαχητές και να τους κάνει να νιώσουν καλύτερα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.