Survivor 2024 - Μαρία Αντωνά: Τα παιχνίδια Καραϊβικής φέρνουν τις ομάδες κοντά

To γεγονός πως τα παιχνίδια της Καραϊβικής, έχουν φέρει πιο κοντά την Μπλε και την Κόκκινη ομάδα, επεσήμανε η Μαρία Αντωνά στο αποψινό επεισόδιο του Survivor 2024 στον Σκάι.

«Ήρθαμε κοντά με τους αντιπάλους στα παιχνίδια της Καραϊβικής», σχολίασε.

«Χθες παίξαμε ακόμα ένα παιχνίδι της Καραϊβικής. Πάρα πολύ χαρούμενη όταν πηγαίνουμε σε ένα παιχνίδι με τον Γιώργο. Νομίζω ότι συμβάλλει πάρα πολύ ο ίδιος ο Γιώργος ώστε να διασκεδάσουμε και να περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Και για εμάς είναι κάτι διαφορετικό γιατί ξέρουμε πώς δεν είναι κάτι που θα μας κουράσει ιδιαίτερα αντίθετα θα μας κάνει να περάσουμε καλά.», είπε.

«Το σημαντικόι είναι ότι πήγαμε εκεί όλοι μαζί. Περάσαμε καλά ήρθαμε πιο κοντά με τους Μπλε, οπότε αυτό βοηθάει για να χαμογελάσουμε ξανά ο ένας στον άλλον», πρόσθεσε.

