Πολύ δύσκολη μέρα για την πράσινη ομάδα στο Survivor. Οι ήττες έχουν αρχίσει να γίνονται συνήθεια και η γκρίνια είναι μόνιμη. Πολύ μεγάλο πλήγμα για την ομάδα αποτέλεσε η ήττα στον πρώτο αγώνα επάθλου. Ο κάθε παίκτης θα απολάμβανε από δύο σουβλάκια, και απ'ότι περιέγραψαν οι Κίτρινοι, ήταν και πολύ νόστιμα.

Για την ήττα στον τελευταίο πόντο κατηγορήθηκε έντονα ο Γιάννης. Ο παίκτης φαίνεται πως δεν ακολούθησε τις οδηγίες της ομάδας και τα έκανε μαντάρα. Η Βίκυ Πετεινάρη μετά τη λήξη του αγώνα ήταν έξαλλη μαζί του και τον στόλισε με μερικά... "γαλλικά!"

Σαν να μην ήταν αρκετό αυτό, οι Πράσινοι έχασαν και δεύτερο μοναδικό έπαθλο την ίδια μέρα. Αυτή τη φορά μουσακά.

Μετά τη λήξη του αγώνα και πάλι επικράτησε ένταση με τις αδερφές Πετεινάρη να πρωταγωνιστούν κλαίγοντας και κατηγορώντας τους συμπαίκτες τους.

Τα καλά νέα είναι ότι οι Πράσινοι εκτός από τις αγωνιστικές τους δυνατότητες μπορούν να βασίζονται και στις μαγικές ικανότητες της Ekaterina να φέρνει κακή τύχη στους αντιπάλους. Μπορεί για την ώρα να μη δούλεψαν τα μάγια, όμως η παίκτρια προειδοποίησε τους αντιπάλους της για το μέλλον.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.