Ένα διαφορετικό έπαθλο είχαν τη χαρά να απολαύσουν οι νικητές του πρώτου αγωνίσματος του τελευταίου επεισοδίου. Για πρώτη φορά ένα υπέρδιπλο κρεβάτι τοποθετήθηκε σε καλύβα ομάδας. Η

κίτρινη ομάδα αφού έκανε το καθήκον της απέναντι στους αντιπάλους, έφτασε πρώτη τους τρεις πόντους και πήρε τη νίκη.

Μετά τη λήξη του αγώνα, και με τα νεύρα των ηττημένων για το σπουδαίο έπαθλο που χάθηκε, ξεκίνησε ένας «νέος αγώνας», με πρωταγωνίστριες τις αδερφές Πετεινάρη και τη Μαρία. Η αντιπαράθεση

αφορούσε τη συμπεριφορά των ομάδων στον πάγκο. Η Μαρία αναφέρθηκε σε παλαιότερες απρεπείς εκφράσεις από τις δυο αδερφές και οι τόνοι ανέβηκαν.

Εκτός από τη Μαρία και η Χριστιάνα έρχεται συχνά σε αντιπαράθεση με τις δύο κοπέλες. Αυτή τη φορά σχολιάζοντας μετά το συμβάν με την ομάδα της, έκανε λόγο για «κακομαθημένα παιδάκια».

Η όποια ταραχή προκλήθηκε από τον καυγά, σίγουρα δεν θα μπορούσε να σταθεί ικανή να επισκιάσει τη χαρά των παικτριών της κίτρινης ομάδας για το κερδισμένο κρεβάτι. Τα αγόρια έκαναν ένα βήμα πίσω και άφησαν τα κορίτσια να απολαύσουν το έπαθλο, τουλάχιστον για το πρώτο βράδυ.

Πηγή: skai.gr

