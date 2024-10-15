Tempting Fortune: Oι πειρασμοί αυξάνονται τα χρήματα μειώνονται

Όσο περνούν οι μέρες, κάποιοι διαγωνιζόμενοι αναθεωρούν τις αρχικές τους αποφάσεις να μην ξοδέψουν χρήματα για πειρασμούς στο Tempting Fortune στον ΣΚΑΪ.

Άτομα που, μέχρι πρότινος, αντιστέκονταν στις αγορές, έχουν αρχίσουν να υποκύπτουν.

Αυτό, φυσικά, δεν μένει ασχολίαστο από τους συμπαίκτες τους…

Η Ιωάννα μαθαίνει, τελικά, ποιος ξόδεψε το μεγάλο ποσό των 15.000 ευρώ σε κρυφό πειρασμό.

Αποφασίζει όμως, να μην τον αποκαλύψει στους υπόλοιπους, με τη στρατηγική της να προκαλεί ποικίλες αντιδράσεις.

Από την άλλη, η Ειρήνη έχει ενοχληθεί από τη στάση του Χρήστου, αλλά και κάποιων άλλων συμπαικτών της που τους θεωρεί μίζερους. Ποια θα είναι η «απάντησή» της;

Όταν ο Γιάννης Τσιμιτσέλης ανακοινώνει τα χρήματα που υπάρχουν στο ταμείο, η έκπληξη όλων είναι μεγάλη. Η μεγάλη μείωση των χρημάτων δεν δικαιολογείται από τις φανερές αγορές. Υπέκυψε κάποιος σε μυστικό πειρασμό;

Μετά από τόσες μέρες, οι αντοχές των διαγωνιζόμενων εξαντλούνται και χρειάζονται δύναμη για να αντεπεξέλθουν στις δυσκολίες του Tempting Fortune.

Βέβαια, όλοι θα ήθελαν μία «υπερδύναμη» για να φτάσουν στο τέλος της διαδρομής. Ποια είναι αυτή;

