Βίκυ Κάβουρα: «Όταν μου είπε η γυναικολόγος ότι είμαι έγκυος της έκλεισα το τηλέφωνο»

Δεν πέρασε μια εύκολη εγκυμοσύνη, τους πρώτους μήνες, η Βίκυ Κάβουρα. Την εποχή που έμεινε έγκυος πρωταγωνιστούσε και σε παράσταση και παράλληλα αντιμετώπιζε και επιπλοκές κύησης με υπερέμεση που της έκανε τη ζωή δύσκολη.

Η ίδια βρέθηκε στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου «The 2Night Show» και μίλησε για όλα.

«Όλοι μου λένε ότι έχω γλυκάνει στο πρόσωπο. Δεν είχα και πάρα πολύ εύκολη εγκυμοσύνη αλλά δεν ήταν και κάτι ακραίο. Με άγχωσαν από πριν αλλά τελικά δεν ήταν έτσι. Καμία σχέση. Είναι πολύ καλό παιδάκι, κοιμάται, δεν γκρινιάζει» είπε αρχικά η Βίκυ Κάβουρα και συνέχισε αποκαλύπτοντας πώς έμαθε τελικά ότι είναι έγκυος:

«Ήξερε ο Γιώργος ότι είμαι έγκυος, εγώ δεν το ήξερα. Μου λέει, πάμε να κάνουμε μία εξέταση. Για πλάκα πήγαμε και έπαθα σοκ. Δεν το περίμενα. Όταν μου είπε συγχαρητήρια στο τηλέφωνο η γυναικολόγος μου, τη ρωτάω, γιατί μου λέτε συγχαρητήρια; Είστε έγκυος, μου λέει. Και της το έκλεισα. Πήρα τον χρόνο μου και της ξανατηλεφώνησα».

Οι δύσκολοι πρώτοι μήνες της εγκυμοσύνης:

«Είχα ένα ατυχηματάκι στη σκηνή, σταμάτησε η παράσταση και έκατσα σπίτι. Έπαθα υπερέμεση. Μπορεί να έβαλα και 15 κιλά, δεν ζυγίστηκα και δεν με ενδιέφερε κιόλας. Έτρωγα πράγματα μέχρι τον 7ο μήνα που ποτέ δεν έτρωγα. Φακές, σπανακόρυζο για πρωινό και καγιανά με φέτα. Έτρωγα τουλάχιστον μισό καρπούζι την ημέρα» διηγήθηκε η ηθοποιός και συνέχισε μιλώντας για τη γέννηση της μικρής:

«Πήγα στο νοσοκομείο, επειδή είχα μία ενόχληση. Μου λένε, γεννάς τώρα. Δόξα τω Θεώ όλα πήγαν καλά. Γέννησα με καισαρική. Θυμάμαι ότι μπήκα στο χειρουργείο κορίτσι, έλεγα σε όλες τις μαίες ότι φοβάμαι. Μόλις την είδα κάτω από το φως, το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι ότι μου μοιάζει και μετά δεν φοβόμουν τίποτα. Βγαίνεις διαφορετική»

