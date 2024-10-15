Survivor: Ψήφος εμπιστοσύνης ή αλλαγή αρχηγού - Δείτε trailer

Οι νίκες, στο Survivor, για τα χθεσινά έπαθλα μοιράστηκαν ανάμεσα στις δύο Φυλές. Κάθε αναμέτρηση δείχνει να είναι αμφίρροπη και κάθε ήττα μπορεί να στοιχίσει στο αποτέλεσμα.

Δύο αγωνίσματα περιμένουν και απόψε τους Τίγρεις και τους Αετούς. Ωστόσο, οι Τίγρεις έχουν αρκετά άλυτα θέματα στο εσωτερικό τους. Η ένταση ανάμεσα στη Γεωργία και τον Νίνο συνεχίζεται και όπως όλα δείχνουν υπάρχει δυσαρέσκεια και από άλλους Κίτρινους απέναντι στο πρόσωπό της...

Το ντόμινο στο στίβο μάχης μπορεί να φέρει μία σειρά αλλαγών για τις δύο Φυλές, οι οποίες απόψε θα πρέπει να αποφασίσουν αν θα δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης στους αρχηγούς τους ή αν θα ψηφίσουν κάποιο άλλο πρόσωπο στη θέση τους.

Ποιοι θα εξασφαλίσουν τη νίκη στους στίβους μάχης και ποιες εξελίξεις θα φέρουν οι ήττες;

Με τον Γιώργο Λιανό, απόψε στις 22.15 στον ΣΚΑΪ.

Δείτε το τρέιλερ:

