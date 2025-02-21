Στα χέρια της Amazon οι ταινίες του James Bond – Ποιον θέλετε να δείτε ως «007»;

Τα αμερικανικά στούντιο Amazon MGM θα αναλάβουν τον δημιουργικό έλεγχο του franchise Τζέιμς Μποντ, έπειτα από μία συμφωνία μεταξύ των ιστορικών παραγωγών ταινιών, την οικογένεια Μπρόκολι, που θα συνεχίσουν να εμπλέκονται, όπως ανακοινώθηκε σήμερα.

Αυτή η συμφωνία συνιστά τεράστια αλλαγή για ένα από τα επιδραστικότερα saga στην ιστορία του κινηματογράφου και δίνει στον αμερικανικό κολοσσό την εξουσία να φανταστεί το μέλλον του franchise, έπειτα από δεκαετίες στενού ελέγχου από την οικογένεια Μπρόκολι.

«Ποιον θα επιλέγατε να ενσαρκώσει τον επόμενο Μποντ;», έθεσε σήμερα το ερώτημα με ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης Χ ο ιδρυτής της Amazon Τζεφ Μπέζος.

Τα ετεροθαλή αδέλφια Μάικλ Γουίλσον και Μπάρμπαρα Μπρόκολι αποσύρονται από την απευθείας παραγωγή των ταινιών με πρωταγωνιστή τον διάσημο Βρετανό κατάσκοπο, όμως θα παραμείνουν συνιδιοκτήτες του franchise μαζί με την Amazon MGM, διευκρινίζεται στο δελτίο Τύπου.

Όλοι οι ηθοποιοί που έπαιξαν τον James Bond

Επτά ηθοποιοί είχαν την ευκαιρία να «ζωντανέψουν» τον Τζέιμς Μποντ στην οθόνη. O Daniel Craig έδωσε την τελευταία του ερμηνεία ως «007» στην ταινία «No Time To Die». Τον Μάρτιο του 2024, αναφέρθηκε ότι ο Aaron Taylor-Johnson είναι το νέο φαβορί για τον ρόλο.

Από τον Sean Connery μέχρι τον Pierce Brosnan, δείτε όλους τους ηθοποιούς που έχουν υποδυθεί τον James Bold.

Sean Connery

Ο αείμνηστος Σον Κόνερι ανέλαβε τον ρόλο του 007 στη μεγάλη οθόνη το 1962, με την πρώτη ταινία της σειράς, «Dr. No». Συνέχισε να πρωταγωνιστεί στις επόμενες τέσσερις ταινίες - From Russia with Love, Goldfinger, Thunderball και You Only Live Twice - από το 1963 έως το 1967, πριν κάνει μια παύση.

Ο ηθοποιός έκανε ένα διάλειμμα και είδαμε τον George Lazenby στον ρόλο του Bond στην ταινία «On Her Majesty's Secret Service» το 1969. Αλλά ο Σκωτσέζος ηθοποιός -που πέθανε το 2020- τερμάτισε το διάλειμμά του για τις ταινίες «Diamonds Are Forever» το 1971 και το «Never Say Never Again» το 1983.

David Niven

Ο συγγραφέας του Τζέιμς Μποντ, Ίαν Φλέμινγκ, ήθελε αρχικά τον Ντέιβιντ Νίβεν για τον ρόλο του διάσημου κατασκόπου του. Και παρόλο που ο Connery κέρδισε τον πρώτο κινηματογραφικό ρόλο, ο Φλέμινγκ είδε τελικά τον Νίβεν να υποδύεται τον ρόλο στη μεταφορά του «Casino Royale» το 1967.

Σε αντίθεση με τους συναδέλφους του Μποντ, ο αείμνηστος Νίβεν ήταν ένας από τους παλαιότερους σταρ που έγιναν κατάσκοποι. Ήταν 56 ετών όταν πρωταγωνίστησε στην ταινία μαζί με τον Πίτερ Σέλερς και τον Γούντι Άλεν.

George Lazenby

Αν και ο George Lazenby έκανε μόνο μια εμφάνιση ως Μποντ στην ταινία «On Her Majesty's Secret Service», η ερμηνεία του κέρδισε μια υποψηφιότητα για νέος σταρ της χρονιάς στις Χρυσές Σφαίρες του 1970.



Μπορεί ο χρόνος του ως Μποντ να ήταν βραχύβιος, ωστόσο το 2017 συμμετείχε σε ένα ντοκιμαντέρ του Hulu για τον ρόλο που εκτόξευσε την καριέρα του, με τίτλο «Becoming Bond».

Roger Moore

Ο Ρότζερ Μουρ «μπήκε» στον ρόλο του Τζέιμς Μποντ επτά φορές - ρεκόρ που κατέχει μόνο ο ίδιος ο Κόνερι. Η πρώτη του ταινία ήταν το «Live and Let Die» του 1973, προτού κάνει την τελευταία του βόλτα στο «A View to Kill» του 1985.

Όταν ο Μουρ πέθανε το 2017, σε ηλικία 89 ετών, ο Πιρς Μπρόσναν, ο οποίος αργότερα θα αναλάμβανε τον ρόλο του Μποντ, απέτισε φόρο τιμής στον ηθοποιό, τον οποίο αποκάλεσε «πρώτο πραγματικό ήρωα» σε ένα άρθρο για το «Variety»

Timothy Dalton

Ο Τίμοθι Ντάλτον έπαιξε τον Μποντ σε μόλις δύο ταινίες: το 1987 στην ταινία «The Living Daylights» και το 1989 στην ταινία «License to Kill». Ο ηθοποιός επρόκειτο να πρωταγωνιστήσει σε τρεις ταινίες Μποντ, αλλά λόγω μιας νομικής διαμάχης μεταξύ της Eon Productions και της MGM, η θητεία του διακόπηκε, σύμφωνα με το The Week.

Pierce Brosnan

Ο Πιρς Μπρόσναν ξεκίνησε τη θητεία του ως Μποντ στην ταινία «Golden Eye» του 1995 και τελείωσε με την ταινία «Die Another Day» του 2002. Αν και ο ηθοποιός ήταν πρόθυμος να κάνει μια πέμπτη ταινία, ο ίδιος εξήγησε ότι η αποχώρησή του οφειλόταν στους παραγωγούς που ήθελαν να ανανεώσουν το franchise.

Daniel Craig

Τον Ντάνιελ Κρεγκ τον είδαμε ως James Bond σε πέντε ταινίες, ξεκινώντας από το «Casino Royale» του 2006. «Μπορεί να είναι δύσκολο να το πιστέψει κανείς», δήλωσε ο Κρεγκ στους «Sunday Times», «αλλά μου αρέσει το γεγονός ότι είμαι ο Μποντ. Είναι ένα από τα πιο έντονα πράγματα που έχω κάνει ποτέ, αλλά χρειάζεται ενέργεια και γερνάω».

Πηγή: skai.gr

