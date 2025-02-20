Sharon Osbourne: Δεν άφησε τον Ozzy να περάσει από ακρόαση για το «Pirates of Caribbean»

Η Σάρον Όσμπορν αποκάλυψε ότι ένα από τα μεγαλύτερα λάθη της είναι ότι δεν επέτρεψε στον σύζυγό της, Όζι Όσμπορν, είδωλο της metal να περάσει από οντισιόν για ρόλο στην κινηματογραφική σειρά «Pirates of Caribbean».

Η αποκάλυψη ήρθε κατά τη συμμετοχή της Σάρον Όσμπορν στο νέο podcast του Μπίλι Κόργκαν, «The Magnificent Others».

«Θέλεις να μάθεις το μεγαλύτερο λάθος που έκανα ποτέ με τον Όζι;» ρώτησε τον αρχηγό των Smashing Pumpkins, ο οποίος απάντησε: «Θα παραδεχτείς ένα λάθος;».

Η Σάρον Όσμπορν συνέχισε: «Του πρότειναν να πάει να κάνει ακρόαση για το "Pirates of Caribbean" και δεν το έχω πει ποτέ σε κανέναν».

Ο Κόργκαν απάντησε: "Και είπες όχι;". H Σάρον Όσμπορν εξήγησε: «Είπα όχι».

«Δεν θα ήταν τέλειος;» σκέφτηκε η Σάρον Όσμπορν. «Ο Τζόνι Ντεπ ήθελε ο Κιθ Ρίτσαρντς να γίνει πειρατής, θυμάσαι;» συμπλήρωσε.

Φυσικά, ο κιθαρίστας των Rolling Stones, Κιθ Ρίτσαρντς, κατέληξε να πάρει το ρόλο του Captain Edward Teague, πατέρα του Captain Jack Sparrow στις ταινίες «Pirates of the Caribbean: At World’s End» και «Pirates of the Caribbean: On Stranger Tide».

Δεν αποσαφηνίστηκε από τη συνομιλία της Σάρον Όσμπορν με τον Κόργκαν αν ο σύζυγός της θα περνούσε από ακρόαση για τον ίδιο ρόλο ή για διαφορετικό χαρακτήρα.

Πηγή: skai.gr

