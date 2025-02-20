Κωνσταντίνος Αργυρός: Μαγικές εικόνες από τη Λαπωνία και το Βόρειο Σέλας

Ένα ταξίδι ζωής που φέτος επέλεξαν να κάνουν πολλοί celebrities, όπως η Αθηνά Οικονομάκου με τον Bruno Cerella αλλά και η Ευγενία Σαμαρά λίγο καιρό μετά. Τώρα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Ο τραγουδιστής και η παρέα του -που απ' ότι αντιλαμβανόμαστε είναι τα μέλη της οικογένειάς του - βρέθηκαν στη μακρινή και μαγευτική Λαπωνία και πραγματικά το απόλαυσαν.

Και έκαναν όλα όσα προβλέπει το πρόγραμμα εκεί. Και βόλτες με έλκυθρα με σκυλιά και snowmobiles φυσικά ντυμένοι με όλα τα απαραίτητα, αλλά και άλλα που δεν είχαμε ξαναδεί, όπως gocart σε πίστα χιονιού, κανονικά σαν racing -χωρίς τα λάστιχα στις άκρες του χαραγμένου στο χιόνι διαδρόμου- αλλά και ψάρεμα στον πάγο!

Και φυσικά την απόλυτα Must βραδινή βόλτα εκεί που μπορεί κανείς να δει το Βόρειο Σέλας να "χορεύει" πάνω από το κεφάλι του. Και μαγεύτηκαν. Κυριολεκτικά. Και οι εικόνες που μοιράστηκε ο Κωνσταντίνος Αργυρός από το ταξίδι τους κόβουν την ανάσα.

