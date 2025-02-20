Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Κωνσταντίνος Αργυρός: Μαγικές εικόνες από τη Λαπωνία και το Βόρειο Σέλας

Μια επιβράβευση στον εαυτό του με αγαπημένους ανθρώπους  

Κωνσταντίνος Αργυρός

Ένα ταξίδι ζωής που φέτος επέλεξαν να κάνουν πολλοί celebrities, όπως η Αθηνά Οικονομάκου με τον Bruno Cerella αλλά και η Ευγενία Σαμαρά λίγο καιρό μετά. Τώρα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Ο τραγουδιστής και η παρέα του -που απ' ότι αντιλαμβανόμαστε είναι τα μέλη της οικογένειάς του - βρέθηκαν στη μακρινή και μαγευτική Λαπωνία και πραγματικά το απόλαυσαν.

Διαβάστε ακόμαΣπαρταριστές αποκαλύψεις Καινούργιου για Ουγγαρέζο: «Αλλάζαμε στο ίδιο καμαρίνι, καμία σεξουαλικότητα μεταξύ μας!»

Αργυρός

Και έκαναν όλα όσα προβλέπει το πρόγραμμα εκεί. Και βόλτες με έλκυθρα με σκυλιά και snowmobiles φυσικά ντυμένοι με όλα τα απαραίτητα, αλλά και άλλα που δεν είχαμε ξαναδεί, όπως gocart σε πίστα χιονιού, κανονικά σαν racing -χωρίς τα λάστιχα στις άκρες του χαραγμένου στο χιόνι διαδρόμου- αλλά και ψάρεμα στον πάγο!

Αργυρός

Αργυρός

Και φυσικά την απόλυτα Must βραδινή βόλτα εκεί που μπορεί κανείς να δει το Βόρειο Σέλας να "χορεύει" πάνω από το κεφάλι του. Και μαγεύτηκαν. Κυριολεκτικά. Και οι εικόνες που μοιράστηκε ο Κωνσταντίνος Αργυρός από το ταξίδι τους κόβουν την ανάσα. 

Πηγή: womenonly

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: WomenOnly
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
70 0 Bookmark