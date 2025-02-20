Euphoria σεζόν 3: Η προσθήκη «έκπληξη» στο καστ που δεν περιμέναμε να δούμε

Η παραγωγή της 3ης σεζόν του Euphoria είναι ακόμα σε εξέλιξη, και αν κρίνουμε από το πώς τελείωσε η 2η σεζόν, δεν είναι καθόλου άσχημα τα νέα για τους φανς.

«Ο δημιουργός Sam Levinson, η Zendaya και όλη η ομάδα του Euphoria έχουν ανεβάσει την 2η σεζόν σε εξαιρετικά επίπεδα, προκαλώντας τις αφηγηματικές συμβάσεις και μορφές, ενώ διατηρούν την καρδιά της σειράς», δήλωσε η εκτελεστική αντιπρόεδρος του προγραμματισμού της HBO, Francesca Orsi, τον Φεβρουάριο του 2022. «Δεν θα μπορούσαμε να είμαστε πιο υπερήφανοι που συνεργαζόμαστε με αυτήν την ταλαντούχα ομάδα ή πιο ενθουσιασμένοι που θα συνεχίσουμε μαζί τους και στην 3η σεζόν».

Η ανανέωση της σειράς δεν ήταν έκπληξη, αλλά μετά από μια σειρά από αμφιλεγόμενα γεγονότα, τον τραγικό θάνατο του Angus Cloud το καλοκαίρι του 2023, και την απεργία SAG-AFTRA, υπήρξε αβεβαιότητα σχετικά με το πότε και πώς θα επαναληφθεί η παραγωγή.

Τι γνωρίζουμε για την 3η σεζόν του Euphoria

Η HBO ανακοίνωσε στις 2 Νοεμβρίου 2023 ότι η 3η σεζόν θα προβληθεί το 2025. Ωστόσο, η παραγωγή καθυστέρησε. Στις 25 Μαρτίου 2024, η HBO επιβεβαίωσε ότι η 3η σεζόν βρίσκεται ακόμα σε εξέλιξη παρά τις φήμες ότι η σειρά ακυρώθηκε.

«Η HBO και ο Sam Levinson παραμένουν αφοσιωμένοι στη δημιουργία μιας εξαιρετικής 3ης σεζόν», δήλωσε εκπρόσωπος της HBO στο Variety. «Εν τω μεταξύ, επιτρέπουμε στους ηθοποιούς μας που είναι πολύ ζητημένοι να ακολουθήσουν άλλες ευκαιρίες». Σύμφωνα με το Deadline, ο Levinson δούλευε ακόμη πάνω στα σενάρια αρχές του 2024.

Στις 12 Νοεμβρίου 2024, ο πρόεδρος και CEO της HBO και του Max Content, Casey Bloys, επιβεβαίωσε ότι η παραγωγή για τη 3η σεζόν θα ξεκινήσει από τα μέσα προς το τέλος Ιανουαρίου 2025. Ο Bloys υποστηρίζει ότι η σεζόν 3 θα περιλαμβάνει οκτώ επεισόδια.

Ποιοι ηθοποιοί θα επιστρέψουν στην 3η σεζόν;

Στις 14 Φεβρουαρίου 2025, η HBO ανακοίνωσε την επιστροφή των βασικών ηθοποιών μέσω Instagram: Zendaya, Hunter Schafer, Maude Apatow, Sydney Sweeney, Alexa Demie, Jacob Elordi, Eric Dane, Martha Kelly, Chloe Cherry και Colman Domingo. Ο Domingo θα επιστρέψει ως guest star.

Ποιοι δεν θα επιστρέψουν;

Η ανακοίνωση της 14ης Φεβρουαρίου φαίνεται να επιβεβαιώνει ότι οι Nika King, Algee Smith, Austin Abrams και Dominic Fike δεν θα επιστρέψουν για την 3η σεζόν. Σίγουρα θα αναρωτηθείς, «Οπότε η οικογένεια της Rue θα λείπει όλη από αυτή τη σεζόν;» Ένας σχολιαστής έγραψε στο Instagram.

Η Barbie Ferreira, η οποία υποδυόταν την Kat, είχε αποχωρήσει από τη σειρά τον Αύγουστο του 2022. «Μετά από τέσσερα χρόνια που υποδύομαι τον πιο ξεχωριστό και μυστηριώδη χαρακτήρα, την Kat, λέω το πιο συναισθηματικό αντίο», είχε γράψει στο Instagram εκείνη την περίοδο.

Ο Angus Cloud, που έγινε γνωστός για τον ρόλο του Fez, πέθανε ξαφνικά τον Ιούλιο του 2023, σε ηλικία μόλις 25 ετών. Οι συνάδελφοί του, όπως η Maude Apatow, η Zendaya και η Sydney Sweeney, είχαν δημοσιεύσει συγκινητικά αφιερώματα στον αείμνηστο ηθοποιό.

Η Storm Reid, η οποία υποδύθηκε την αδελφή της Rue, Gia, ανακοίνωσε την αποχώρησή της το Νοέμβριο του 2024, λέγοντας ότι η χαρακτήρας της δεν θα επιστρέψει στην 3η σεζόν, αν και δήλωσε ευγνώμονων για την εμπειρία.

Νέα μέλη του cast

Μια απρόσμενη είδηση ήρθε με την ανακοίνωση της 14ης Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με το τρίτο slide της ανάρτησης, η ποπ σταρ Rosalía θα ενταχθεί στη σειρά, μαζί με τους Marshawn Lynch, Toby Wallace, Adewale Akinnuoye-Agbaje, Darrell Britt-Gibson, Kadeem Hardison, Priscilla Delgado, James Landry Hébert και Anna Van Patten. Η HBO μοιράστηκε μια φωτογραφία της Rosalía στο νέο της ρόλο, αν και δεν αποκάλυψε ακόμα το όνομα ή την ιστορία του χαρακτήρα της.

Η Rosalía δήλωσε: «Αν υπάρχει κάτι που με ενθουσιάζει όσο και η ανακάλυψη ενός καλού κομματιού ή στίχου, είναι να γίνω καλύτερη performer κάθε μέρα. Το Euphoria είναι η αγαπημένη μου σειρά των τελευταίων χρόνων και δεν θα μπορούσα να είμαι πιο χαρούμενη και ευγνώμονων που θα πάιξω με όλους αυτούς τους συναδέλφους που θαυμάζω τόσο πολύ και που θα συμβάλω στην υλοποίηση του οράματος του Sam».

Τι θα συμβεί στην 3η σεζόν του Euphoria;

Μα, τίποτα δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα! Το μόνο που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι θα υπάρξει πιθανότατα ένα μεγάλο χρονικό άλμα. Η Zendaya είχε αναφερθεί στο θέμα της μετά το τέλος της 2ης σεζόν, μιλώντας για την εξερεύνηση των χαρακτήρων μετά το τέλος του σχολείου.

«Νομίζω ότι θα είναι συναρπαστικό να δούμε τους χαρακτήρες εκτός σχολείου. Θέλω να δω πώς φαίνεται η Rue στην πορεία της προς την εγκράτεια και πώς θα μοιάζει όλο αυτό», είχε πει η Zendaya στο The Hollywood Reporter τον Αύγουστο του 2022.

Ο Bloys είχε επιβεβαιώσει αυτό το πλάνο το 2024, λέγοντας πως «υπήρξε πολλή συζήτηση για το που θα τοποθετηθεί και πόσο μακριά στο μέλλον να το θέσουμε».

Τι άλλο ξέρουμε για την 3η Σεζόν;

Λίγα πράγματα είναι ακόμα γνωστά. Ο Levinson είχε δηλώσει τον Αύγουστο του 2023 ότι η 3η σεζόν του Euphoria θα είναι ένα «film noir» και είχε υπονοήσει πως η Rue θα εξερευνήσει τι σημαίνει να είσαι άτομο με αρχές σε έναν διεφθαρμένο κόσμο. Αν και τον Οκτώβριο του 2024, η Zendaya είχε αναφέρει πως η ίδια δεν ξέρει πολλά για το πού πηγαίνει η σεζόν, είχε επιβεβαιώσει το χρονικό άλμα και την εξέλιξη των χαρακτήρων εκτός σχολείου, προσφέροντας και στους θεατές μία νέα διάσταση για το ποιοι είναι στην ενήλικη ζωή τους.

