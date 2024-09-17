Snik-Toquel και Lila ματαιώνουν συναυλία τους

«Μετά λύπης ανακοινώνουμε πως η συναυλία που ήταν προγραμματισμένη την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου στο Κλειστό Γήπεδο Μπάσκετ της ΑΕΚ στα Άνω Λιόσια με καλλιτέχνες τους SNIK, Toquel και LILA ματαιώνεται.

Εξαιτίας αστάθμητων παραγόντων, οι τρεις καλλιτέχνες με την τεράστια επίδραση στους νέους, αλλά και στις πλατφόρμες όπως το Spotify και το Youtune, δεν θα εμφανιστούν στη συναυλία που είχε προγραμματιστεί στα Άνω Λιόσια.

Με τις επιτυχίες τους που σπάνε κάθε ρεκόρ μέρα με την ημέρα στο Spotify και στο Youtube, οι καλλιτέχνες υπόσχονται να επαναπροσδιορίσουν το ραντεβού τους σε ένα νέο μουσικό event που θα ανακοινωθεί σύντομα», γράφει η ανακοίνωση.

Πηγή: WomenOnly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.