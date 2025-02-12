H Σακίρα ξεκίνησε την παγκόσμια περιοδεία της «Las Mujeres Ya No Lloran» από τη Βραζιλία. Είναι η πρώτη από τις 30 και πάνω συναυλίες που θα πραγματοποιήσει η Κολομβιανή τραγουδίστρια στην Αργεντινή, τη Χιλή, τη Κολομβία, το Μεξικό, το Περού, τη Βόρεια Αμερική και τον Καναδά.

Πριν από την εμφάνισή της στο στάδιο Nilton Santos του Ρίο ντε Τζανέιρο, μοιράστηκε μια μακροσκελή δήλωση στον λογαριασμό της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου αναφέρει ότι ξεκίνησε τις πρόβες «εδώ και έναν χρόνο», δουλεύοντας «14 ώρες την ημέρα» με στόχο να είναι «το καλύτερο σόου της ζωής μου».

«Σήμερα είναι η μέρα. Αυτή τη στιγμή γράφω αυτές τις γραμμές από το καμαρίνι μου. Η αντανάκλαση στον καθρέφτη, μου δίνει την εικόνα μιας γυναίκας που έχει αφήσει και την τελευταία της ανάσα σε κάθε πρόβα, σε κάθε συγχορδία, σε κάθε βήμα», έγραψε στα ισπανικά η σταρ και μοιράστηκε ένα εντυπωσιακό ασπρόμαυρο πορτραίτο της.

«Γνωρίζω ότι η τελειότητα δεν υπάρχει, αλλά ξέρω ότι απόψε θα σας χαρίσω τον πραγματικό μου εαυτό με τη φωνή μου ακονισμένη από την εμπειρία και το σώμα μου σημαδεμένο από κάθε μάχη που κέρδισα και έχασα», πρόσθεσε μεταξύ άλλων.

Η περιοδεία «Las Mujeres Ya No Lloran» που διοργανώνεται από τη Live Nation, γίνεται με αφορμή την κυκλοφορία του ομώνυμου άλμπουμ που της χάρισε πριν από λίγες ημέρες βραβείο Grammy. Επίσης ακολουθεί το «El Dorado World Tour» που πραγματοποιήθηκε το 2017-2018.

Η επιλογή της Βραζιλίας δεν είναι τυχαία, καθώς η ίδια η Σακίρα έχει εκφράσει την ιδιαίτερη αγάπη για τη χώρα, η οποία αγκάλιασε τη μουσική της από τα πρώτα της βήματα, όταν ήταν μόλις 18 ετών, όπως αναφέρει το περιοδικό HOLA.

Στη Βόρεια Αμερική θα ξεκινήσει στις 13 Μαΐου από την πόλη Σάρλοτ και θα ακολουθήσουν στάσεις στο Τορόντο, τη Βοστώνη, το Μαϊάμι και το Λας Βέγκας. Επίσης θα εμφανιστεί στην Ουάσινγκτον, στις 26 Μαΐου, ως headliner του WorldPride DC και θα ολοκληρώσει το βορειοαμερικανικό της σκέλος στο Σαν Φρανσίσκο στις 30 Ιουνίου, σύμφωνα με το Variety.

