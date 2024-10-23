Η Σακίρα αποκάλυψε ότι ήταν ιδιαίτερα ευάλωτη μετά τον χωρισμό της με τον Ζεράρ Πικέ, με τον όποιο ήταν μαζί για 11 χρόνια. Η 47χρονη τραγουδίστρια μιλώντας στο «GQ» παραδέχτηκε ότι χρησιμοποίησε τη μουσική για να θρηνήσει τον χωρισμό του ζευγαριού, καθώς πόζαρε με ένα σουτιέν από σιλικόνη.

Το πρώην ζευγάρι επιβεβαίωσε το τέλος της 11χρονης σχέσης του τον Ιούνιο του 2022, λίγο μετά τις φήμες ότι ο πρώην αθλητής απάτησε τη Σακίρα. Συζητώντας για το πώς φαίνεται η διαδικασία επούλωσης από τον χωρισμό τους στο τελευταίο της άλμπουμ, «Las Mujeres Ya No Lloran», η τραγουδίστρια ανέφερε: «Δεν ήταν εύκολο να αναγνωρίσω όλη την ευαλωτότητα που ένιωθα την εποχή που έγραψα αυτό το άλμπουμ και στη συνέχεια να την αποκαλύψω.

Για πολλούς μήνες μετά τον χωρισμό μου ήμουν σιωπηλή και πενθούσα. Η μουσική με βοήθησε και ήταν ο τρόπος μου να θεραπευτώ. Το πένθος έχει διάφορα στάδια. Περνάς από μια διαδικασία που είναι γεμάτη κορυφές και κοιλάδες».

Η Shakira ήταν εντυπωσιακή στη νέα της φωτογράφιση. Σε όλο το άλμπουμ κάθε κομμάτι περιγράφει λεπτομερώς τα διαφορετικά συναισθήματα της τραγουδίστριας μετά τον χωρισμό, από το να τον ευχαριστεί για τον κοινό τους χρόνο μέχρι να τον κατηγορεί για τον ναρκισσισμό του.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Πικέ κατηγόρησε τη Σακίρα ότι δεν ήταν απόλυτα ειλικρινής σχετικά με τον χωρισμό τους, σε πρόσφατη συνέντευξή του. Σήμερα, ο 37χρονος Πικέ είναι μαζί με την 25χρονη Clara Chia Marti και επιμένει ότι είναι πολύ ευτυχισμένος μαζί της. «Στο τέλος, η αλήθεια ή ό,τι συμβαίνει ή συνέβη δεν λέγεται με τον τρόπο που λέγεται. Δεν μπορώ να το ελέγξω αυτό», δήλωσε ο Pique στο CNN.

Η Σακίρα είχε παραδεχτεί στο παρελθόν ότι είχε «μια σχέση αγάπης και μίσους» με την καριέρα της καθ' όλη τη διάρκεια της σχέσης της, πριν δηλώσει: «Κατά κάποιο τρόπο είναι καλό να μην έχω σύζυγο, γιατί με τραβούσε προς τα κάτω». Και τώρα η Shakira αποκάλυψε ότι είναι ενθουσιασμένη που θα φέρει στους θαυμαστές της την «περιοδεία της ζωής της». «Είναι η πιο φιλόδοξη περιοδεία σε ολόκληρη την καριέρα μου, η μεγαλύτερη παραγωγή που είχα μέχρι τώρα. Όχι επειδή το ζητάει το κοινό, αλλά επειδή το αξίζω μετά από τόσα χρόνια δουλειάς σε αυτόν τον κόσμο», πρόσθεσε η καλλιτέχνιδα.

Πηγή: skai.gr

