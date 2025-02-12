Το ερωτικής φύσης ριάλιτι, «La Isla de las Tentaciones», δηλαδή το «Νησί των Πειρασμών», είναι ένα πολύ δημοφιλές τηλεοπτικό πρότζεκτ στην Ισπανία. Και έχει να κάνει με τον έρωτα και τη δημιουργία ζευγαριών. Και φυσικά την ίντριγκα και τα ερωτικά μπερδέματα.

Έτσι, λοιπόν, την περασμένη εβδομάδα όλοι παρακολουθήσαμε τον άτυχο Montoya να βλέπει σε απευθείας σύνθεση τη σύντροφό του να ξαπλώνει στο κρεβάτι με νέο παίκτη που μπήκε μόλις στο νησί. Από εκεί, λοιπόν, προέκυψε και η «viral» πλέον ατάκα… «Montoya Por Favor». Μία φράση με την οποία γίνεται χαμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ωστόσο, αυτή τη φορά ο Montoya πήρε την εκδίκησή του και «πλήρωσε» με το ίδιο νόμισμα τη σύντροφό του, Anita Williams. Ένα βίντεο από τον όγδοο κύκλο του ριάλιτι δείχνει τον José Carlos Montoya να την απατά και να ξαπλώνει κι αυτός με άλλη παίκτρια. Η απατημένη σύντροφος αρχίζει να κλαίει με λυγμούς και η τηλεθέαση εκτοξεύεται στα ύψη…

I think is probably the most dramatic yet saddest scene of MONTOYA POR FAVOR. I’ve beeeeen waiting for it. Thank God it has English subtitles



pic.twitter.com/3zVMwoF2Qc — henny (@Ro_Henny_) February 8, 2025

Η Anita κοιτάζει περιστασιακά την οθόνη, ενώ προβάλλονται σκηνές με τον Χοσέ να είναι ξαπλωμένος στο κρεβάτι με μια άλλη γυναίκα, ενώ εκείνη συνεχίζει να κλαίει με λυγμούς. Προβάλλονται διάφορες άλλες στιγμές, όπως ο José σε μια πισίνα με μια γυναίκα να χορεύουν με κοστούμια. Το κλιπ, που αναρτήθηκε στο X, έχει 4,1 εκατ. προβολές και χιλιάδες «likes».

