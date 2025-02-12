Σήμερα, Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου στις 14.45, το «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» σε απευθείας μετάδοση από Λάρισα και Σαντορίνη. Η Ευλαμπία Ρέβη, μετά τα Τρίκαλα, πηγαίνει στη Λάρισα, ενώ ο Γιώργος Κουρδής εξακολουθεί να βγαίνει ζωντανά από τη Σαντορίνη, που βρίσκεται στο επίκεντρο των εξελίξεων.

Δείτε το trailer:

Η Λάρισα αγαπά τους πεζούς και τα ποδήλατα. Το κέντρο της έχει διαμορφωθεί ώστε να είναι φιλικό προς τους ανθρώπους που επιλέγουν να μετακινηθούν με τα πόδια ή το ποδήλατο. Απλό ή ηλεκτρικό, ιδιόκτητο ή δημοτικό.

Η Χαρούλα, ένα γεράκι που κοιτάει στα μάτια τον χειριστή της Γιώργο Χριστοδούλου, μας συστήνεται με το παράστημα αλλά κυρίως με τη δουλειά της. Είναι… υπάλληλος του Δήμου Λαρισαίων με αποστολή να αναχαιτίζει τα κορακοειδή που σκοτεινιάζουν τον ουρανό της πόλης και απειλούν τη δημόσια υγεία.

Έξω από τα Φάρσαλα, η Γέφυρα της Αμπελιάς παραμένει κατεστραμμένη ενάμιση χρόνο μετά την επέλαση του Daniel. Οι κάτοικοι των γύρω περιοχών ζητούν την άμεση αποκατάστασή της προειδοποιώντας ότι σε περίπτωση νέας σφοδρής κακοκαιρίας, η διπλανή προσωρινή γέφυρα θα παρασυρθεί. Και τι θα γίνει με το φράγμα της Σκοπιάς που χρονίζει, στερώντας το νερό από ανθρώπους και χωράφια;

«Ήρθε η ώρα του Βαλαώρα», ζητωκραύγαζαν άλλοτε οι φίλαθλοι της Αθλητικής Ένωσης Λάρισας, ομάδας – σύμβολο της θεσσαλικής πόλης. Βρήκαμε τον παλαίμαχο πρωταθλητή στο Αλκαζάρ, το «σπίτι του», και μας μίλησε με συγκίνηση για ό,τι έζησε και τι σημαίνει η ΑΕΛ για τον τόπο.

#OpouYparxeiEllada

www.facebook.com/ opouyparxeiellada

www.instagram.com/ opouyparxeiellada

x.com/opouyparxiellas

www.tiktok.com/@ opouyparxeiellada

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.