Ο Άρνολντ Σβαρτσενέγκερ δεν φάνηκε καθόλου να ενοχλείται από τη γυμνή σκηνή του γιου του Πάτρικ στην πρεμιέρα της 3ης σεζόν του πολυβραβευμένου «The White Lotus».

«Ήμουν τόσο ενθουσιασμένος που έκανα ένα διάλειμμα από τα γυρίσματα για να γιορτάσω τον [Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ] στην πρεμιέρα της 3ης σεζόν του "White Lotus"», έγραψε ο σταρ σε ανάρτησή του στο Instagram και τη συνόδευσε με ένα στιγμιότυπο από την πρεμιέρα της σειράς όπου βρέθηκε όλη η οικογένεια.

«Τι σειρά! Θα μπορούσα να ισχυριστώ ότι εξεπλάγην όταν ανακάλυψα ότι έχει μια γυμνή σκηνή, αλλά τι να πω - το μήλο δεν πέφτει μακριά από τη μηλιά. Μην το χάσετε…εμπιστευτείτε με», συμπλήρωσε.

Στη νέα σεζόν της δραματικής σειράς του HBO, ο Πάτρικ Σβαρτσενέγκερ υποδύεται τον Saxon, τον γιο μιας πλούσιας οικογένειας από τον Νότο.

Άλλα μέλη του καστ είναι, μεταξύ άλλων, οι Τζέισον Άιζακς, Πάρκερ Πόουζι, Σάρα Κάθριν Χουκ, Σαμ Νιβόλα, Τέιμ Θαπθίμθονγκ, Λεκ Πατραβάντι, Μισέλ Μόναγκαν, Κάρι Κουν και το μέλος των Blackpink, Λίσα.

Το Variety ανέφερε αποκλειστικά ότι το «White Lotus» πήρε το πράσινο φως για την τέταρτη σεζόν πριν από την πρεμιέρα της τρίτης. Ο δημιουργός της σειράς, Μάικ Γουάιτ, είχε δηλώσει παλαιότερα ότι η τρίτη σεζόν «θα μπορούσε να είναι μια σατιρική και αστεία ματιά στον θάνατο, την ανατολική θρησκεία και την πνευματικότητα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.