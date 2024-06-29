Power of Love: Τι κάνει η Καραβάτου όταν δεν έχει γύρισμα;

Αύριο Κυριακή στις 9 το βράδυ κάνει πρεμιέρα στον ΣΚΑΙ το ανανεωμένο Power Of Love με παρουσιάστρια την Κατερίνα Καραβάτου που βρίσκεται εδώ και μία εβδομάδα στην Κωνσταντινούπολη κάνοντας γυρίσματα.

Η Κατερίνα Καραβάτου ταξίδεψε μαζί με τον παρουσιαστή του My Man Can στην πανέμορφη Κωνσταντινούπολη το περασμένο Σαββατοκύριακο και μάλιστα έκαναν και κοινό γύρισμα για ένα special επεισόδιο του παιχνιδιού του ΣΚΑΙ που θα δείτε σήμερα το βράδυ στις 9 και που ουσιαστικά είναι μια πρόγευση αυτού που θα δείτε αύριο, αφού στο Special My Man Can συμμετέχουν οι παίκτες (άντρες και γυναίκες) που μπαίνουν από αύριο στη ζωή μας αναζητώντας τον έρωτα στο Power of Love.

Όταν η Κατερίνα Καραβάτου δεν έχει γύρισμα γνωρίζει σιγά σιγά τις ομορφιές της Κωνσταντινούπολης, εγκλιματίζεται και το ρίχνει και λίγο στο διάβασμα. Μια αγαπημένη της ασχολία.

