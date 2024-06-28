Πολλά έχουν ακουστεί και γραφτεί το τελευταίο διάστημα για την δικαστική κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στον Γιώργο Μαζωνάκη και την αδερφή του Βάσω.

Ανακοινώσεις από την πλευρά του τραγουδιστή, επίσημη ενημέρωση από τον δικηγόρο που τον εκπροσωπεί αλλά σε γενικές γραμμές κυρίως φήμες και όχι απτά γεγονότα. Σήμερα ο Γιώργος Μαζωνάκης σε μια συνέντευξη φωτιά όσον αφορά την αδερφή του και την οικογένειά του, μίλησε στην Κατερίνα Καινούργιου και στην εκπομπή της «Super Κατερίνα».

«Είναι μία υπόθεση η οποία ούτε και εγώ στα 50 μου χρόνια δεν περίμενα ότι θα μου συμβεί και μου συνέβη αυτό. Μια δοκιμασία πιστεύω που μου βάζει ξανά ο Θεός για να δει αν θα αλλαξοπιστήσω»

Διαβάστε περισσότερα στο womenonly.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.