Το πιο χαρμόσυνο event του καλοκαιριού ξεκινάει. Την Κυριακή 30.06 στις 21.00 στον ΣΚΑΪ, η Κατερίνα Καραβάτου θα καλωσορίσει στο, ανανεωμένο και πιο fun από ποτέ, POWER OF LOVE, άντρες και γυναίκες που αναζητούν το ιδανικό τους ταίρι και που πιστεύουν στη δύναμη της αγάπης.

Η διαδικασία είναι απλή και γνώριμη και θα μας θυμίσει τους κανόνες και τη γοητεία του… φλερτ που έχουμε πια ξεχάσει. Στη χαλαρή ατμόσφαιρα του σπιτιού οι υποψήφιοι ερωτοχτυπημένοι θα συστηθούν, θα συζητήσουν και θα αφιερώσουν χρόνο για να γνωρίσουν ο ένας τον άλλο.

Μέσα από διασκεδαστικές αποστολές, οι πρωταγωνιστές του POWER OF LOVE θα μπορούν να δείξουν τις δεξιότητές τους, να διεκδικήσουν σημαντικά έπαθλα αλλά και να απολαύσουν λίγο περισσότερο τη συντροφιά που θα επιλέξουν.

Στο πλευρό τους θα βρίσκεται η Κατερίνα Καραβάτου, με την οποία οι παίκτες θα μπορούν να συζητούν, να σχολιάζουν όσα ζουν μέσα στο σπίτι, αλλά και να αναλύουν μαζί ζητήματα που αφορούν τις σχέσεις.

Πρεμιέρα POWER OF LOVE την Κυριακή 30 Ιουνίου στις 21.00 στον ΣΚΑΪ. Το καλοκαίρι θέλει ήλιο, θάλασσα και αγάπη. Εσείς φροντίστε για τα πρώτα δύο, το τελευταίο το αναλαμβάνουμε εμείς.

