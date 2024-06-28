Σαν σήμερα πριν από 39 χρόνια έφυγε από τη ζωή ο θρύλικός ηθοποιός του ελληνικού κινηματογράφου, Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο Λαμπρούκος όλων μας.

Κι αν για όλους εμάς ήταν ένας αγαπημένος σταρ που μας έκανε να γελάμε απολαμβάνοντας τις απίθανες ταινίες του για την οικογένειά του ήταν και παραμένει, ο άνθρωπός τους.

Σήμερα λοιπόν ο συνονόματος εγγονός του Λάμπρος Κωνσταντάρας έκανε ένα ποστ για εκείνον κάνοντας και μια αποκάλυψη. Πως σύντομα θα κυκλοφορήσει ένα βιβλίο για τη ζωή του γραμμένο από τον γιο του, πετυχημένο δημοσιογράφο και συγγραφέα, Δημήτρη Κωνσταντάρα με τη βοήθεια των δικών του παιδιών, Λάμπρου και Παυλίνας.

«28.6.1985 του χρόνου κλείνουν 40 χρόνια που έφυγες. Απίστευτο. Τα παιδιά έχουν συνήθως τον παππού τους ως παιδικό ήρωα, εγώ σε έχασα νωρίς, αλλά έγινες παππούς, παρέα και φίλος, όσο μεγάλωνα. Έστω και μέσα από μια οθόνη, χαλάλι και ας σε μοιράζομαι με όλους όσοι σε αγαπάνε. Και είναι τόσοι πολλοί.

Αυτές τις ημέρες τελειώνουμε το νέο βιβλίο που γράφουμε για σένα και θα κυκλοφορήσει μέσα στο καλοκαίρι. Ο γιος σου για ακόμα μια φορά έριξε πολλή δουλειά και τα εγγόνια σου @lady_pavl συμπληρώνουν τις δικές τους πινελιές. Θα στο στείλω, ελπίζω να εγκρίνεις…

Με υλικό και φωτογραφίες που παρουσιάζονται για πρώτη φορά, όπως αυτή η φωτογραφία εδώ, μέρος της οποίας μόνο αποκαλύπτω. Ίσως, είναι και το εξώφυλλό μας, τι λέτε;

Πολύ σύντομα θα τη δείτε και ολόκληρη, μαζί με άλλες»

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.