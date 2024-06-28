Μια φωτογράφησή της δημοσίευσε η Jennifer Lopez και για άλλη μια φορά μας έπεσε το σαγόνι στο πάτωμα. Ναι, είναι χωρίς αμφιβολία κουκλάρα αλλά είναι και κάτι περισσότερο από αυτό. Είναι αδυσώπητα sexy και αυτό δεν έχει να κάνει με το αποκαλυπτικό ρούχο που φοράει στη συγκεκριμένη φωτογράφηση και που στο μπούστο αποτελείται από δεσίματα με πόρπες αφήνοντας ελάχιστα στη φαντασία.

Το ίδιο sexy ήταν και στις επίσημες εμφανίσεις της στην εβδομάδα μόδας του Παρισιού, όπου οι επιλογές των ρούχων της κάθε άλλο παρά αποκαλυπτικές ήταν.

Το sexiness αποπνέει από κάθε πόρο του σώματός της. Το βλέμμα, το στόμα της ακόμα και την κίνηση των μαλλιών της. Και αυτό ή το έχεις ή δεν το έχεις. Και η JLo το έχει και σε περίσσευμα. Τη βλέπεις και χαζεύεις ανεξαρτήτως φύλου.

Και η κυκλοφορία αυτής της φωτογράφησης σε αυτή τη χρονική περίοδο που πληθαίνουν οι φωνές που θέλουν τον γάμο της με τον Ben Affleck όχι απλά να περνάει σοβαρή κρίση αλλά να οδεύει ολοταχώς, όπως λένε, προς το τέλος του, κάθε άλλο παρά τυχαία μπορεί να είναι.

Μόλις πριν λίγες μέρες μαθεύτηκε πως ο Affleck κυκλοφοφρεί πια χωρίς τη βέρα του. Και τα ξημερώματα -δική μας ώρα- η Jennifer Lopez πόσταρε αυτό. Ben γύρνα πίσω ή έστω τηλεφώνα.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.