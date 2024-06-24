Η παρουσιάστρια ταξίδεψε το Σάββατο προκειμένου να ξεκινήσει τα γυρίσματα για το «Power of Love» που έρχεται με φόρα και ανανεωμένο στον ΣΚΑΙ την Κυριακή 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ.

6 αγόρια και 6 κορίτσια που πιστεύουν στη δύναμη της αγάπης περνάνε την πόρτα του Power of Love που παρουσιάζει η Κατερίνα Καραβάτου, αναζητώντας το ιδανικό τους ταίρι. Ήδη τα πρώτα γυρίσματα ξεκίνησαν και όπως μαθαίνουμε το casting θα σας εκπλήξει.

Όπως πληροφορηθήκαμε οι παίκτες του Power of Love έκαναν κι ένα special γύρισμα με τον Φάνη Λαμπρόπουλο για το My Man Can που θα προβληθεί το Σάββατο κι έτσι θα πάρουμε μια πρώτη γεύση από τα απολαυστικά παιδιά που θα βλέπουμε στον ολοκαίνουργιο κύκλο του παιχνιδιού της αγάπης.

Μετά το γύρισμα αυτό η Κατερίνα Καραβάτου, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, συνεργάτες και στελέχη του καναλιού βγήκαν για φαγητό σε εστιατόριο με θέα τον μαγικό Βόσπορο φωτισμένο από την ροζ πανσέληνο.

Σκέφτεστε τίποτα καλύτερο; Εμείς όχι. Εν αναμονή της πρεμιέρας, απολαμβάνουμε τα stories που ανεβάζουν οι δύο παρουσιαστές από την εντυπωσιακή Κωνσταντινούπολη.

Πηγή: skai.gr

