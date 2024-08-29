Power of Love: Gala με νέες αποκαλύψεις - Δείτε το trailer

Στη χθεσινή ψηφοφορία η Γλυκερία και ο Jason κέρδισαν την κονκάρδα ως τα αγαπημένα πρόσωπα των δύο σπιτιών με εκείνον να παίρνει το προβάδισμα σε ψήφους και να προστατεύει τα αγόρια.

Απόψε η Σωτηρία συζητάει με τον Νίκο τα συναισθήματά της αλλά και τις επιφυλάξεις της για το εάν θα μπορέσουν να συνεχίσουν τη σχέση τους και μετά το Power of Love.

Την ώρα του Gala οι αποκαλύψεις συνεχίζονται! Ο Γιώργος παραδέχεται πλέον πως εκείνος έβγαλε τη φωτογραφία της Ανδριάνας στο Μπόντρουμ.

Μία ζωντανή σύνδεση με τη Μαρκέλλα ξεκαθαρίζει όσα συνέβησαν εκείνο το χρονικό διάστημα…

Πόσο θα αλλάξουν οι αποκαλύψεις της το κλίμα στα δύο σπίτια; Ποιο κορίτσι θα βγει συνυποψήφιο με την Κωνσταντίνα για την αποχώρηση;

Δείτε το trailer­­:

Πηγή: skai.gr

