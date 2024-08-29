Η Γκουίνεθ Πάλτροου (Gwyneth Paltrow) επιστρέφει στις κινηματογραφικές αίθουσες.

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός και επιχειρηματίας θα συναντήσει τον Τιμοτέ Σαλαμέ (Timothée Chalamet) στην πρωτότυπη παραγωγή του Τζος Σαφντί (Josh Safdie) και της A24, «Marty Supreme».

Η ταινία είναι εμπνευσμένη από τη ζωή του θρυλικού πρωταθλητή του πινγκ πονγκ, Μάρτι Ράισμαν (Marty Reisman), τον οποίο θα ενσαρκώσει ο Γαλλοαμερικανός σταρ, καθώς θα μοιραστεί και μέρος της παραγωγής. Σηματοδοτεί επίσης τον πρώτο κινηματογραφικό ρόλο της Πάλτροου μετά το «Avengers: Endgame» το 2019.

Gwyneth Paltrow is joining Timothée Chalamet in Josh Safdie‘s ping pong movie “Marty Supreme.” The project marks Paltrow’s first on-screen movie role since 2019’s “Avengers: Endgame.” https://t.co/JECmNnUhve pic.twitter.com/EKBzUdAs8D — Variety (@Variety) August 28, 2024

Δεν έχουν γίνει γνωστές άλλες πληροφορίες για το ρόλο της σταρ.

Το σενάριο υπογράφουν ο σκηνοθέτης και ο Ρόναλντ Μπρόνστεϊν (Ronald Bronstein), οι οποίοι θα μοιραστούν επίσης την παραγωγή μαζί με τους Έλι Μπους (Eli Bush) και 'Αντονι Καταγάς (Anthony Katagas).

Τον περασμένο μήνα το στούντιο επιβεβαίωσε την είδηση του πρότζεκτ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με μία μπάλα του πινγκ πονγκ και δίνοντας την υπόσχεση ότι «έρχεται σύντομα», σύμφωνα με το Variety.

Προς το παρόν δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία κυκλοφορίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.